Carlos Torres Piña refrenda compromiso de continuar trabajando en territorio

Durante una Asamblea con la presencia de más de 2 mil personas en Morelia, Carlos Torres Piña, aspirante a la Coordinación en defensa de la transformación y la soberanía en Michoacán, refrendó el compromiso de trabajar en territorio, cerca del pueblo.

El fiscal con licencia recordó que desde hace más de 20 años ha realizado este trabajo territorial que es constante y permanente a pesar de que no sean años de elecciones.

Destacó que como parte de su carrera política tiene casi 26 años recorriendo el estado, por lo que muchos de los militantes del partido oficialista en el estado lo reconocen al haberse encontrado en sus municipios en la realización de actividades diversas.

“Siempre hemos tratado de estar cerca de todo este proceso y todo este trabajo que hemos venido realizando durante muchos años”, destacó.