Anna Wintour defiende el homenaje a John Galliano en la Met Gala 2027 tras su escándalo por elogiar a Hitler

Met Gala 2027 | John Galliano llegará al Costume Institute con una retrospectiva marcada por la polémica

El anuncio de que la próxima exposición del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York estará dedicada al diseñador británico John Galliano generó una ola de reacciones debido al historial de controversias que rodea al creativo.

La exposición, titulada John Galliano: Horizons, abrirá en la primavera de 2027 y convertirá a Galliano en apenas el tercer diseñador vivo en recibir una retrospectiva individual en el Costume Institute, después de Yves Saint Laurent (1983) y Rei Kawakubo (2017).

Anna Wintour responde a la polémica

La decisión de rendir homenaje a Galliano despertó cuestionamientos debido a los hechos ocurridos en 2011, cuando el diseñador fue condenado en Francia por proferir insultos antisemitas y racistas durante un altercado en un café de París. El caso derivó en su despido de Dior y marcó uno de los momentos más controvertidos de la industria de la moda.

Sin embargo, Anna Wintour, directora editorial global de Vogue y una de las principales responsables de la Met Gala, sostuvo que la exposición ofrecerá una visión completa de su trayectoria y no ignorará ese pasado.

En el mismo sentido, el curador del Costume Institute, Andrew Bolton, explicó que la exposición analizará no solo la obra del diseñador, sino también “su conducta, sus consecuencias y los cambios en los valores culturales”, dejando claro que el objetivo no es separar al artista de la controversia, sino contextualizar ambas dimensiones.

El pasado que marcó la carrera de Galliano

Galliano fue considerado uno de los diseñadores más influyentes de las décadas de 1990 y 2000 gracias a su trabajo en Givenchy y, posteriormente, como director creativo de Dior. No obstante, su carrera cambió radicalmente en 2011 tras difundirse un video en el que realizaba comentarios antisemitas y expresaba admiración por Adolf Hitler.

Un tribunal francés lo declaró culpable de delitos relacionados con discurso de odio y le impuso una multa. Durante el proceso judicial, el diseñador atribuyó su comportamiento a una adicción al alcohol y a medicamentos como el Valium, además de asegurar que estaba recibiendo tratamiento.

Años después, en el documental High & Low – John Galliano (2024), reconoció públicamente la gravedad de sus actos y calificó su comportamiento como “horrible” y “repugnante”, además de reflexionar sobre la necesidad de desaprender los prejuicios.

A lo largo de los años, varias temáticas de la Met Gala han provocado controversia

Uno de los ejemplos más recordados fue Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (2018), una exposición inspirada en la iconografía católica que generó críticas por el uso de símbolos religiosos en un evento de moda. Mientras algunos la consideraron una celebración del arte sacro, otros la calificaron como una apropiación de elementos religiosos.

Más recientemente, Karl Lagerfeld: A Line of Beauty (2023) también dividió opiniones. Aunque el diseñador fue reconocido como una de las figuras más influyentes de la moda, la exposición reavivó críticas por comentarios polémicos que realizó durante su vida sobre el movimiento #MeToo, el peso corporal y otros temas sociales.