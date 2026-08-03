Cinépolis lanza un menú temático por el reestreno de “Harry Potter y la piedra filosofal”; conoce las fechas y precios

Menú de Harry Potter en Cinépolis | Esto se sabe de la experiencia VIP por el 25 aniversario. (X / @cinepolis)

Los fans de Harry Potter tendrán un motivo más para celebrar el 25 aniversario del estreno de la primera película de la saga en cines. Además del reestreno de Harry Potter y la piedra filosofal, Cinépolis anunció una experiencia especial que incluirá un menú temático inspirado en la cinta con la que comenzó el Mundo Mágico.

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La cadena de cines ofrecerá esta dinámica en funciones VIP seleccionadas, donde los asistentes podrán disfrutar de alimentos inspirados en el universo creado por J. K. Rowling.

Este tipo de funciones especiales ya se ha convertido en una de las apuestas de la empresa para algunos de los estrenos más esperados, buscando que la visita al cine se convierta en una experiencia inversiva.

¿Cuándo será el reestreno?

Harry Potter y la piedra filosofal volverá a las salas de Cinépolis y otros cines del país el próximo 27 de agosto como parte de la celebración por el 25 aniversario de su estreno.

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Quienes deseen disfrutar de la experiencia con menú temático podrán adquirir sus boletos a partir del 10 de agosto, cuando inicie la preventa a través de la aplicación y el sitio web de Cinépolis. Es importante señalar que este menú estará disponible únicamente en algunas salas VIP.

Debido a que las funciones con esta experiencia tendrán cupo limitado, se prevé una alta demanda durante la preventa. Por ello, se recomienda consultar desde las primeras horas la aplicación móvil o el sitio web de Cinépolis para aumentar las posibilidades de conseguir boletos.

¿Qué incluye y cuanto costará la experiencia?

Por ahora, Cinépolis no ha dado a conocer el precio oficial ni el menú completo de esta experiencia. Se espera que ambos detalles sean revelados una vez que inicie la preventa.

No obstante, al tratarse de una función en sala VIP que incluye un menú temático, se estima que el costo podría ubicarse entre 500 y 700 pesos.

La propuesta busca combinar la gastronomía con el entretenimiento para recrear la experiencia de los emblemáticos banquetes del Gran Comedor de Hogwarts. Aunque los alimentos que integrarán el menú aún no han sido revelados, Cinépolis confirmó que el paquete incluirá dos bebidas sin alcohol, por lo que será apto para toda la familia.