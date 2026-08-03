¿Phil Collins casi muere...? Esto declaró el cantante sobre su hospitalización en 2024

Phil Collins 2026 El legendario músico confesó al diario The Times de Londres que enfrentó un episodio crítico de salud en 2024. (Bianca Holderness)

La leyenda de la música, el cantante británico Phil Collins, reveló —durante una entrevista concedida al diario The Times de Londres— que estuvo “a punto de morir” en 2024, debido a las graves consecuencias de su alcoholismo.

De acuerdo con el músico, el evento crítico de salud derivó en una hospitalización que se extendió por meses después de que varios de sus órganas comenzaran a fallar, lo que llevó a los especialistas a considerar la posibilidad de mantenerlo con soporte vital.

Phil Collins confiesa que estuvo al borde de la muerte por su alcoholismo

Collins reveló que su crisis médica, sufrida en 2024, se derivó del consumo excesivo de alcohol, explicando a The Times que sus riñones y otros órganos “dejaron de funcionar”, por lo que tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de Suiza, permaneciendo en éste alrededor de siete meses para su recuperación.

"Todos estaban preocupados de no volver a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal”, contó en la entrevista, detallando que las visitas que recibía eran “despedidas”. Sin embargo, dado su estado de salud en ese momento, Collins expresó no tener recuerdos de las personas que asistieron al hospital, ya que en su gran mayoría “no tenía idea de lo que ocurría”.

Durante años —reconoció el músico británico—, perdió el control sobre su consumo de alchol. “Cuando bebía, el tiempo se me escapaba de las manos”, contó, detallando que llegó a beber vino apenas despertaba, incluso si no bebía al anochecer; este tipo de detalles le impidió reconocer la gravedad de su consumo hasta que alcanzó el punto crítico al ser hospitalizado.

“Tuve muchísima suerte de salir ileso de aquello. No hay ni necesidad de decirlo, pero no he vuelto a beber desde entonces”, afirmó.

No obstante, su alcoholismo dejó secuelas permanentes en su páncreas y riñones, además de afectar por años la relación con sus hijos, con quienes ha buscado estrechar comunicación desde 2025.

¿Cómo es la relación de Phil Collins con sus hijos, incluyendo a la actriz Lily Collins?

En el ámbito familiar, el cantante ha reconocido que su adicción también afectó la relación con sus hijos, a quienes tuvo en tres matrimonios distintos: Simon y Joely con su primera esposa, Andrea Bertorelli; a la actriz Lily Collins con Jill Tavelman; y Nicholas y Matthew, quienes llegaron durante su tercer matrimonio con Orianne Cevey.

"Me considero tan afortunada de haberte abrazado, haber reído contigo y crear memorias juntos en un día tan monumental", expresó la protagonista de Emily en París, en el cumpleaños número 75 del legendario músico.

Por su parte, Phil Collins declaró sentirse “aterrado de pensar lo que habrá sido tener que lidiar con eso”, refiriéndose a sus hijos y la etapa más crítica de su vida, sin embargo, el cantante mantiene una relación más saludable con ellos desde la emergencia médica que, a pesar de las complicaciones, le otorgó una segunda oportunidad.

Pese al problema de salud derivado del alcoholismo, así como las cirugías de rodilla a las que ha sido sometido durante años y que le han impedido volver al escenario, Phil Collins continúja siendo una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, inmortalizando su huella tanto en el rock progresivo como el pop internacional, e incluso sumando emblemáticas bandas sonoras que marcaron la historia del cine animado.