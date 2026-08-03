‘Trainspotting’ vuelve a los cines restaurada en 4K: el clásico de los 90s cumple treinta años

Trainspotting en Cinemex 2026 Dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Ewan McGregor, ‘Trainspotting’ se consolidó como una de las películas más icónicas de los 90s.

Cada tanto, surge al menos una película que sacude las bases del séptimo arte, siendo capaz de incluso definir a una década entera y persistir con fuerza en las generaciones venideras como un clásico consolidado. En esta prestigiosa lista se encuentra Trainspotting, del director británico Danny Boyle y protagonizada por Ewan McGregor, cuyo impacto en la industria redifinió el cine independiente desde entonces.

El icónico filme de la década de los 90s cumplirá treinta años este 2026, por lo que una de las cadenas líderes en México, Cinemex, anunció el reestreno de Trainspotting en sus salas de cine.

No sólo eso, sino que la película de cine británico también ha sido restaurada para formato 4K, por lo que el entusiasmo estalló como pólvora entre los amantes más fieles del cine independiente.

Cinemex proyectará Trainspotting en 4K: la emblemática película de Danny Boyle cumple 30 años

Trainspotting redifinió el cine moderno de los años 90 al romper con los estereotipos comunes sobre las adicciones existentes en la época, destacando por su uso de cámaras dinámicas y transiciones rápidas, secuencias surrealistas y una banda sonora que se mantiene hasta el día de hoy como una de las mejores de su década.

“Se te acercan chicos de 17 años que dicen que recién la vieron”, contó Boyle respecto al impacto que la película ha mantenido hasta la actualidad. “Podría ser su abuelo... y aun así les habla”, expresó.

Debido a esta relevancia, la película ha sido restaurada en 4K al cumplir 30 años desde su estreno y, según lo anuncio Cinemex, volverá pronto a cines para el disfrute de millones de fanáticos y fanáticas.

¿Cuándo se proyectará Trainspotting en Cinemex México?

El anuncio de Cinemex encendió el entusiasmo de los y las amantes del séptimo arte, ya que el reestreno en 4K de Trainspotting no sólo significa la ventaja de apreciar el filme en la pantalla grande, sino que también la oportunidad para que nuevas audiencias puedan acercarse a la historia.

No obstante, Cinemex no ha anunciado fechas oficiales para el reestreno de la película, tampoco ha dado información respecto al tiempo de proyección o el número de locales y salas que destinará a Trainspotting este 2026.

Ante la posibilidad de que la película sea proyectada únicamente en pocos cines de la República Mexicana, los fanáticos y fanáticas han comenzado a movilizarse en redes sociales para pedir a la cadena de cines información clara sobre la proyección.

Esta respuesta pública refuerza el impacto de Trainspotting, no únicamente en el cine independiente británico, sino en la industria internacional, demostrando que ha conectado con personas de distintas generaciones y provenientes de diversas regiones.