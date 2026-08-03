Santa Fe Klan denuncia abuso policial en Guanajuato; Seguridad Ciudadana ofrece una versión diferente de los hechos

Santa Fe Klan Rapero denuncia abuso de las autoridades guanajuatenses (cuartoscuro)

El rapero guanajuatense Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Klan, denunció que elementos pertenecientes a la Policía Municipal de Guanajuato presuntamente dispararon contra un grupo de personas que congregaban afuera de su tienda oficial ubicada en la colonia Santa Fe de la capital de Guanajuato.

¿Abuso policial?: Esto es lo que denunció el artista

En comunicado que difundió a través de sus redes sociales, Santa Fe Klan afirmó que su tienda ubicada en el barrio que le dio su nombre artístico, la cual fundó en 2022, fue atacada por las autoridades. Frecuentemente utiliza el inmueble para albergar eventos comunitarios a los que asisten vecinos de la zona.

Al momento del supuesto incidente, se llevaba a cabo una de esas reuniones cuando presuntamente fue atacado por las policías guanajuatenses. Se desconoce si hubo heridos. El rapero se encontraba en Hermosillo en ese momento, pero dice haber visto cómo se desarrollaba la situación desde la transmisión de las cámaras que están instaladas afuera de su propiedad. En el comunicado, el cantautor escribió lo siguiente:

“Les dispararon a mis carnales en mi tienda en la Santa Fe por estar cantando canciones afuera de la tienda. Ahora se quieren meter a mi casa. Aquí tengo los videos de todo. Los tengo grabados como se están brincando a mi cuarto los polis. Tengo nombres de los polis, placas y números de patrullas por si algo le pasa a mi familia o por si algo se pierde en mis estudios, tienda, barberías, tatuajes. Tenemos cámaras en todo el barrio. Cómo se están manchando con todos los que pasan caminando a trabajar”.

El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Luis Gamba Castillo, ofreció una versión diferente de los hechos a la publicación Zona Franca. Según Gamba, las autoridades acudieron a la zona por un reporte de riña. Afirma que sí se detonaron armas de fuego en el área, pero que ninguna fue por parte de los elementos de seguridad y que de hecho uno de los policías resultó ser víctima de una agresión física, suceso que ya se reportó ante el Ministerio Público.