¡David Lynch regresa a los cines!: Cinépolis anuncia reestreno de cuatro películas del director

David Lynch Cinépolis reestrenará 4 películas del director. (IMDb y CInépolis)

No se trata de un sueño. David Lynch (1946-2025) regresará al cine este agosto con cuatro de la películas más icónicas de su filmografía.

“Los sueños de Lynch”: Cinépolis reestrena filmografía del director.

David Lynch representó un cambio de paradigmas cinematográficos. El director nacido en el seno de una familia que vivía en relativa calma y fiel promotor de la meditación trascendental, las historias de Lynch lo menos que nos permiten es la tranquilidad. Su cine es uno surrealista, abstracto y en momentos absurdo. Las imágenes y diálogos que en él abundan penetran nuestro inconsciente para permanecer en nuestros sueños y, sea cuál sea el criterio que tengamos de una de sus obras, difícilmente resultan en indiferencia. Hoy en día, se le considera como uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, y su influencia se percibe en todos los medios artísticos.

Tras el lamentable fallecimiento del director norteamericano en enero del año pasado, Cinépolis anunció en septiembre el reestreno de su filmografía en un ciclo cinematográfico titulado “Los sueños de Lynch”. Sin embargo, muchos de los cinéfilos que esperaban ver toda la filmografía en las salas se mostraron decepcionados cuando sólo dos de la películas del director —Blue Velvet (1986) y Lost Highway (1997)— llegaron a la gran pantalla.

Ahora, la cadena de cines más grande del país cumple su palabra y reestrenará cuatro más de la cintas de Lynch en agosto de este año como parte del maratón surrealista. Aquí te decimos qué películas estarán en salas y, si no las has visto, qué puedes esperar de ellas.

Eraserhead (1977)

El primer largometraje que realizó David Lynch y la película que cimentó su estilo surrealista. Eraserhead sigue la historia de Henry, un joven que vive en una decadente y desoladora ciudad industrial. Su pareja amorosa le informa sobre un embarazo imprevisto que resulta en el nacimiento de un bebe extremadamente deforme, lo cual lo obliga a juntarse con ella. Sin embargo, su esposa pronto lo abandona, obligando a Henry a lidiar con una paternidad no deseada por su cuenta.

Twin Peaks: Fire Walk With Me (1992)

La precuela a la icónica serie Twin Peaks (1990-1991, 2017), resulta difícil hablar de la película sin traer de manera inevitable el show que cambió la narrativa televisiva para siempre. La película sigue la historia de Laura Palmer, una joven de preparatoria que, debido a una serie de traumas personales, se involucra con criminales de poca monta que buscan explotarla. Una historia sobre la corrupción de la juventud y la pérdida de la inocencia a manos del mal que acecha incluso el más tranquilo pueblo.

Mulholland Drive (2001)

Protagonizada por la gran Naomi Watts, la cinta sigue a Betty, una joven que recién llegada a Los Ángeles que aspira convertirse en estrella de cine. Conoce a una mujer que no recuerda ni su propio nombre, a la cual decide ayudar a resolver el misterio de su pasado. La película resulta por momentos humorística, aterradora e increíblemente triste, y nos enfrenta a los sueños rotos e ilusiones perdidas que proyectamos a la realidad. Esta cinta además cumple 25 años este 2026, por lo que resulta imperdible verla en la pantalla grande.

Inland Empire (2006)

Posiblemente el filme más experimental de Lynch y la última película de su filmografía, Inland Empire presenta un reto interpretativo incluso para los asiduos de Lynch. El argumento empieza con Nikki, una actriz en espera del resultado de una audición. Una vez que es aceptada, la línea entre la realidad y la ficción se mezclan y la trama de desenvuelve en una serie de episodios que asemejan un flujo de consciencia y principalmente lidian con temas de fidelidad en las relaciones y la percepción del otro. Con la entrañable Laura Dern al mando y otros actores de talla como Justin Theroux y Jeremy Irons compartiendo la pantalla, esta película es para muchos la culminación del trabajo del director.

¿Cómo y dónde ver los reestrenos de David Lynch?

El tributo a Lynch comenzará este 6 de agosto con el reestreno de Eraserhead y Twin Peaks: Fire Walk With Me, las cuales estarán en salas una semana, hasta 12. Mulholland Drive e Inland Empire verán los cines hasta el 13 de agosto y permanecerán hasta el 19 del mes.

La preventa de boletos ya está disponible. Las películas contarán con varias funciones en cines de todo el país, por lo que es importante revisar tu cartelera local para los cines que rodarán las cintas y los horarios. En el caso de la Ciudad de México, podrás encontrarlas en la siguientes salas: