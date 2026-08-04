Ariana Grande Ariana Grande se aleja de la vida pública: ¿Qué se sabe de la salud de la cantante y por qué tomó esta decisión? (Instagram: (@arianagrande))

Durante su más reciente gira Eternal Sunshine Tour, Ariana Grande ha expresado el profundo cariño que siente por sus fanáticos al tiempo que ofreció explicaciones sobre su decisión de tomarse un descanso del ojo público.

Este retiro temporal comenzará oficialmente tan pronto como concluya su tour el próximo 1 de septiembre de 2026, fecha en la que ofrecerá su último concierto en Londres.

¿Por qué Ariana Grande decidió alejarse del ojo público?

En medio del escenario y rodeada de miles de seguidores, la cantante explicó que su plan de alejarse del medio no es repentino, sino que estaba contemplado desde hace tiempo.

Fue el pasado 3 de agosto, durante su primer concierto en el United Center de Chicago, cuando la artista decidió pausar la presentación para abordar el tema directamente con el público.

“El anuncio no es una reacción impulsiva. Es una decisión que surgió de una reflexión profunda y con plena convicción”, afirmó.

De acuerdo con el equipo de la intérprete de “Problem”, su prioridad es concluir la gira sana y feliz antes de alejarse del espectáculo.

Asimismo, señalaron que la artista busca pausar su carrera tras el constante escrutinio mediático derivado de su salud y su imagen, aunque la cantante enfatizó que el tour ha sido una experiencia maravillosa en la que ha disfrutado cada momento junto a sus fanáticos.

¿La presión sobre su salud e imagen física influyó en su retiro?

La preocupación por la salud de la cantante aumentó considerablemente el pasado 31 de julio con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Petal.

Junto con el disco, Grande estrenó el video musical del tema homónimo del álbum, donde interpreta al personaje de Pepper, una joven que enfrenta severos rechazos en audiciones dentro de la industria del entretenimiento.

Si bien el metraje concluye con una crítica contundente hacia las exigencias del medio, el mensaje pasó a segundo plano debido a que la fijación de las redes sociales y los medios masivos se centró en la apariencia física de la cantante, expresando alarma por su notable pérdida de peso.

Ante los constantes juzgamientos hacia su cuerpo, la propia artista ha mantenido una postura firme frente a la opinión pública, por lo ha aclarado en el pasado que su cuerpo actual refleja un estilo de vida saludable para ella y pidiendo respeto ante las opiniones sobre los cuerpos ajenos.

¿Por qué las declaraciones de Jameela Jamil encendieron el debate en redes sociales acerca de Ariana Grande?

Los señalamientos sobre el estado de salud de la artista llegaron al punto de generar reacciones entre diversas figuras del entretenimiento.

Tal fue el caso de la actriz y activista Jameela Jamil, quien manifestó públicamente su inquietud al advertir que la extrema delgadez que exhibe la cantante en la actualidad podría poner en riesgo su vida.

Jamil, quien históricamente ha alzado la voz contra la anorexia y las presiones estéticas de Hollywood, aclaró que su intención jamás fue atacar o juzgar a la intérprete, sino señalar lo peligroso que resulta para la salud pública normalizar o ignorar cuadros severos de bajo peso en celebridades de alto impacto.