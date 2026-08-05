Funciones de Harry Potter y la Piedra Filosofal: Cinépolis confirma las fechas en que la película volverá a las salas

Harry Potter y la piedra filosofal Cinépolis confirma fechas para reestreno (Cinépolis y IMDb)

¡Harry Potter y la piedra filosofal regresará a la pantalla grande para celebrar su 25 aniversario! Cinépolis acaba de confirmar fechas para el reestreno de la película que lanzó la saga.

“25 años de magia”: El reestreno de la primera película de Harry Potter

El reestreno de Harry Potter y la piedra filosofal se presenta en el marco de los 25 años de su estreno. La película basada en el exitoso libro para niños que ya casi cumple 30 años fue protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Stone y Rupert Grint y estrenada en 2001.

El éxito rotundo de esta cinta permitió que se adaptaran todos los libros de la saga, resultando en una franquicia multimillonaria que abarcó 8 películas sobre la historia de Potter y sus compañeros, junto con 3 precuelas. Se convirtió en un fenómeno cultural que resultó en una lucrativa industria de coleccionables, parques de diversiones y exámenes para saber a qué casa de brujos perteneces.

También coincide con el próximo estreno de una nueva serie en HBO Max que permitirá a nuevas generaciones formar una conexión con la emblemática franquicia.

Cinépolis nos permitirá regresar a Hogwarts muy pronto. Para todos los fanáticos de la saga, y para todos aquellos que quieren experimentar la magia por primera vez, esta es la oportunidad de revisitar el filme que comenzó todo en la pantalla grande.

¿Cuándo se reestrenará Harry Potter y la piedra filosofal?

La película estará disponible a partir del 27 de agosto hasta el 2 de septiembre. Será exhibida en muchos cines de la cadena Cinépolis a lo largo de la República y contará con múltiples horarios. Podrás disfrutarla en distintos formatos, como general, VIP e incluso 4DX. ¡Ya puedes adquirir tus entradas en taquilla, sitio web o aplicación!