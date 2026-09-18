What Do You Do for an Encore?, el documental sobre la banda de Jarvis Cocker, ¿Cuándo y dónde ver el filme?

Pulp What Do You Do for an Encore? combina videos de archivo de la historia del grupo con imágenes de los conciertos. (Pulp)

La historia de Pulp es demasiado extensa, pocos saben toda la travesía que tuvo la banda para convertirse en un culto del Brit Pop y ahora, la banda estrenará otro documental llamado What Do You Do for an Encore?.

¿De qué trata What Do You Do for an Encore?, el nuevo documental de Pulp?

What Do You Do for an Encore? trata sobre la última gira que tuvo Pulp por el mundo, pero principalmente se centra en el concierto del O2 de Londres y Jarvis Cocker es el perfecto narrador de este filme.

“La versión de la vida real de Pulp ha sido mucho más interesante de lo que podría haber imaginado por mi cuenta”, dice Jarvis Cocker en uno de los avances.

Musicalizado con una interpretación en vivo del clásico de la banda “Common People”, What Do You Do for an Encore? combina videos de archivo de la historia del grupo con imágenes de los conciertos de la gira de Pulp de 2025.

La película es dirigida por Garth Jennings se estrenará exclusivamente en Mubi el 25 de septiembre. pero, además, el documental se proyectará por una sola noche en los cines de Estados Unidos el 24 de septiembre.

“La película entrelaza imágenes de su ingenioso show en vivo con cuatro décadas de material de archivo nunca antes visto, trazando el accidentado viaje de la banda desde marginados de Sheffield [Inglaterra] hasta inusuales iconos culturales”, señaló Mubi sobre la película en un comunicado.

¿Cómo y dónde ver What Do You Do for an Encore?, el nuevo documental de Pulp?

Pero ojo, en México las funciones especiales del documental de Pulp estarán disponibles en más de 50 complejos Cinemex en 23 ciudades alrededor de la República.

De esta forma, los boletos pueden adquirirse en taquilla o en línea a través de cinemex.com, pero sólo será para el día 24 de septiembre.

Por cierto, el 23 de septiembre también habrá una función especial, pero sólo será para invitados.

Para aquellos que no alcanzaron boletos, el 25 de septiembre ya estará disponible en streaming en la plataforma MUBI, por lo que no hay pretexto para no verlo.

Finalmente, este documental no sólo veremos imágenes tomadas durante la gira con la que Pulp promocionó su disco más reciente, ‘More’, sino también, el camino de Jarvis Cocker y compañía, desde sus inicios en Sheffield, hasta convertirse en una de las más respetadas bandas britpop.