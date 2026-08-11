Toy Story 5 ya tiene fecha de estreno en Disney+: ¿Cuándo llegará al streaming?

Toy Story 5 | Fecha de estreno en plataformas digitales y Disney Plus.

Toy Story 5 está a punto de llegar a las plataformas digitales y, eventualmente, a Disney+. La nueva película de Pixar, que superó los mil millones de dólares en taquilla mundial, ya tiene una fecha prevista para su lanzamiento.

Después de su estreno exclusivo en cines el pasado 19 de junio de 2026, Toy Story 5 llegará primero a plataformas digitales el 18 de agosto, donde podrá comprarse o rentarse a través de servicios como Prime Video, Apple TV y otras plataformas.

Pero, ¿cuándo llegará Toy Story 5 a Disney+?

Aunque Disney no había confirmado inicialmente una fecha exacta para su estreno en streaming, todo apunta a que la película estará disponible en Disney+ durante septiembre, aunque tampoco se descarta que su llegada ocurra a principios de octubre.

Esta ventana seguiría la estrategia reciente de Disney, que suele llevar sus producciones cinematográficas al servicio de streaming entre tres meses y medio y cuatro meses después de su estreno en cines.

Para quienes prefieran tener Toy Story 5 en formato físico, la película llegará el 22 de septiembre en 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray y DVD. También habrá una edición limitada SteelBook para coleccionistas, además de una colección que reunirá desde la primera hasta la ultima entrega de la franquicia.

El lanzamiento también contará con contenido adicional, entre ellos escenas eliminadas, un carrete de errores y varios reportajes sobre la realización de la película. Las ediciones incluirán además un comentario de audio del director Andrew Stanton y la codirectora Kenna Harris.

Los juguetes buscan conectar con una nueva generación

En Toy Story 5, Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes enfrentan un nuevo reto: competir contra la tecnología moderna por la atención de una nueva generación de niños. La historia plantea así una nueva pregunta sobre el lugar que ocupan los juguetes en un mundo que cambia constantemente.

Por ahora, los fans podrán disfrutar de Toy Story 5 en formato digital a partir del 18 de agosto, mientras esperan la confirmación definitiva de Disney sobre su estreno en Disney+.