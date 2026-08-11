Paramount podría salir de California si el estado se niega a validar la compra de Warner: ¿Cómo afectaría esto las negociaciones?

Paramount Estudio amenaza con mudarse a otra jurisdicción si no se permite adquisición de Warner Bros (Pexels)

El estudio de entretenimiento Paramount propone abandonar California si las cortes del estado no fallan a favor de su adquisición de Warner Bros. Discovery. El fiscal del estado acusa la táctica de “extorsión”.

¿Se termina era de Hollywood?: Paramount amenaza con mudar oficinas si no hay fallo a su favor en adquisición de Warner Bros.

Durante meses, desde que Paramount logró superar la oferta de Netflix para la adquisición de la productora Warner Bros. Discovery en un trato que rebasa los $111 mil millones de dólares, han surgido protestas por cortes, organismos internacionales y miembros de la industria contra la unión de ambas compañías. De acuerdo con los doce estados demandantes, liderados por California, la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery representaría un monopolio, puesto que reduciría sustancialmente la competencia en la distribución cinematográfica en salas, los estrenos de grandes éxitos y la programación básica de televisión por cable.

Ante las acusaciones de monopolio, el director ejecutivo de Paramount David Ellison comentó que la demanda no contempla la realidad competitiva de la industria de los medios de comunicación moderna. A pesar de ya haber obtenido la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de la Unión Europea, el oponente más ávido al trato continúan siendo las cortes californianas. Según confirmó Deadline, Ellison comunicó a un grupo de altos mandos de la compañía que si no se puede llegar a una negociación con las cortes, comenzará el proceso de abandonar California el 1 de octubre.

En respuesta, el fiscal de California Rob Bonta, que junto con 20 abogados estatales lideran la demanda, afirman su compromiso por resolver el asunto en la corte. Bonta calificó las amenazas de Paramount de abandonar el estado como un “último esfuerzo para intentar extorsionar a mi oficina y la fiscalía general para permitir un trato ilegal”.

Los estados que están siendo considerados para la reubicación de la industria son Texas, Tennessee y Georgia. En el caso de ese último estado, ya varias grandes producciones en los últimos años han sido grabadas en lugares como Atlanta, por lo que cuenta con una estructura establecida para la mudanza. Hay que recordar que la industria hollywoodense se asentó en Los Ángeles durante sus inicios el siglo pasado no sólo por el clima, sino debido a lo mejores incentivos económicos y menos regulación que ciudades como Nueva York. Este podría representar un cambio de paradigma similar que otros estudios podrían replicar para evitar enfrentarse a regulaciones gubernamentales similares.

Se prevé que el juicio en una corte federal del distrito del Norte de California se lleve a cabo en marzo de 2027. A partir del 1 de octubre de este año, Paramount comenzará a acumular una cuota por retraso de 7 millones al día si no ha logrado concretar la adquisición, según estipula su contrato con Warner Bros. Discovery. Por lo mismo, Paramount ha pedido que el juicio se adelante a noviembre de este año.