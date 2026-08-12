Luigi Cerrada acelera su ascenso y fija la mira en los grandes escenarios internacionales

Luigi Cerrada Foto: Cortesía

Luigi Cerrada actor, cantante y bailarín comenta que su participación en Santos Bravos representó un antes y un después en su vida. Más que un reality, el proyecto se convirtió en una escuela de crecimiento artístico y humano donde descubrió nuevas fortalezas, aprendió a desafiar sus propios límites y confirmó que los grandes sueños se construyen con perseverancia.

La competencia le enseñó que el verdadero rival siempre es uno mismo y que el talento solo alcanza su máximo potencial cuando va acompañado de disciplina, resiliencia y trabajo constante. Incluso en los momentos más complicados del programa, cuando la presión parecía superar cualquier expectativa, jamás pensó seriamente en abandonar. “Recordar por qué empecé y pensar en todas las personas que creían en mí fue lo que me dio la fuerza para seguir adelante”, menciona.

Compartir escenario con jóvenes de distintos países también amplió su perspectiva artística. Descubrió nuevas culturas, estilos de trabajo y formas de entender la música, reafirmando que el arte tiene la capacidad de conectar personas sin importar fronteras, idiomas o nacionalidades.

Aunque el desenlace del programa no fue el que muchos de sus seguidores esperaban, la experiencia abrió puertas que antes parecían inalcanzables. Nuevas oportunidades de colaboración, mayor visibilidad dentro de la industria, contacto con profesionales del entretenimiento y una comunidad de seguidores mucho más cercana comenzaron a formar parte de esta nueva etapa.

Además, Luigi reconoce que el reality transformó la relación con su público. Hoy comparte no solo los momentos de éxito, sino también el esfuerzo, la disciplina y el trabajo que existe detrás de cada logro, generando una conexión mucho más auténtica con quienes lo acompañan en su crecimiento.

Si bien su trayectoria incluye participaciones en importantes producciones como Viaje al Centro de la Tierra de Disney+, Natural Born Narco, El Señor de los Cielos: Sus Comienzos, la película No le digas a nadie que me mienta y el musical Gibby: La Aventura Musical; la música dejó de ser un simple anhelo cuando comprendió que cantar era la forma más honesta de expresar lo que llevaba dentro. “Entendí que era a lo que quería dedicar mi vida, sin importar lo difícil que pudiera ser el camino”.

El proceso no estuvo libre de obstáculos. Antes de llegar a escenarios de mayor proyección, invirtió incontables horas en clases, ensayos y entrenamiento vocal, mientras aprendía a vencer uno de los mayores desafíos para cualquier intérprete: creer en sí mismo. Con el respaldo incondicional de su familia y el impulso de quienes confiaron en su potencial desde el inicio, Luigi entendió que cada audición, incluso aquellas que no terminaban con un “sí”, representaban una oportunidad invaluable para crecer.

Para el joven artista, el mayor logro de su carrera no se mide únicamente por los proyectos en los que ha participado, sino por haber demostrado que es posible abrirse camino haciendo aquello que verdaderamente ama.

Ahora, el siguiente capítulo ya está en marcha. Luigi Cerrada prepara el lanzamiento de su música original mientras continúa desarrollando su carrera como actor con la mirada puesta en el mercado internacional. Su objetivo es presentarse en grandes escenarios, protagonizar nuevos proyectos audiovisuales y consolidarse como un artista integral capaz de emocionar tanto frente a una cámara como sobre un escenario.