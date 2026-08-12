Nicholas Hoult será el nuevo Gilderoy Lockhart en la serie de Harry Potter en HBO: ¿qué otros actores han sido confirmados?

Nicholas Hoult El actor británico se une al elenco oficial de la segunda temporada de Harry Potter como Gilderoy Lockhart.

El impacto de la historia creada por J.K. Rowling se mantiene firme a través del tiempo y las generaciones; desde la publicación del libro uno en 1997 y a veinticinco años de la primera entrega en cines, Harry Potter es todavía una de las historias de magia, fantasía y amor más especiales que posee la ficción, por lo que su serie remake para HBO se ha convertido en un proyecto ansiado por personas de todas las edades y naciones.

Con un estreno programado para la Navidad de este 2026, la serie crece a pasos agigantados hacia sus temporadas siguientes, siendo confirmada recientemente —a través de la cuenta oficial de HBO en redes sociales— la adición de Nicholas Hoult como Gilderoy Lockhart, personaje clave para el desarrollo de acontecimientos en La Cámara de los Secretos, cuya producción ya se encuentra en desarrollo meses antes del lanzamiento oficial de la primera temporada.

Nicholas Hoult se une a la serie de Harry Potter en HBO: ¿cuál es su trayectoria y qué personaje interpretará?

La fama de Hoult alcanzó su punto máximo el verano pasado tras interpretar a Lex Luthor, principal villano en la película Superman dirigida por James Gunn. No obstante, antes del exigente papel del genio y maquiavélico empresario en el DCU, el actor británico ya había formado parte de grandes franquicias, tales como X-Men (siendo Beast a partir de First Class) y Mad Max, donde dio vida a Nux, un guerrero de locura hiperactiva que robó cada escena de la que fue parte.

Sin embargo, los primeros pasos de Nicholas Hoult se remontan a su infancia, donde cautivó a Hugh Grant con una emotiva y simpática actuación a sus cortos 12 años de edad en About a Boy. Posteriormente, se consolidó como una estrella juvenil por su participación en Skins, serie británica que sirvió como semillero de múltiples talentos de talla mundial, tales como Dev Patel o Daniel Kaluuya.

Navegando entre filmes independientes, grandes producciones y aprovechando cada género que encuentra, Hoult ha desarrollado un talento versátil capaz de equilibrar absurdo, crueldad, terror o locura sin perder el carisma. Por lo tanto, su habilidad actoral le valió ser reclutado por HBO para la serie remake de Harry Potter que se estrenará en la plataforma de streaming a finales del 2026.

De acuerdo con el anuncio oficial de HBO en redes sociales, Hoult se unirá a la segunda temporada como Gilderoy Lockhart, el nuevo profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras que, tras su excéntrica y atractiva forma de ser, oculta un desagradable secreto que explica la razón de su inmenso éxito en el mundo mágico.

Anteriormente interpretado por Kenneth Branagh en la segunda película de la saga cinematográfica, Lockhart es uno de los personajes más icónicos del segundo año de Harry Potter en Hogwarts al destacar por su personalidad vanidosa, soberbia y claramente obsesionado con la fama.

Tras recibir luz verde en mayo del año presente, la segunda temporada de la serie Harry Potter comenzará a filmarse este otoño, antes del estreno navideño de la primera temporada en la plataforma de streaming HBO y finalizando las grabaciones de Man of Tomorrow, secuela de Superman en la que Hoult participa significativamente.

Actrices y actores confirmados para Harry Potter y la Cámara de los Secretos en HBO

Meses atrás, la segunda parte de la serie de Harry Potter para HBO presentó sus primeros tropiezos tras la salida de Gracie Cochrane, actriz infantil seleccionada para el papel de Ginny Weasley, quien decidió abandonar el proyecto por “circunstancias imprevistas”. Hasta el momento, no se ha anunciado quién retomará el papel de la pequeña Weasley en las temporadas siguientes.

Sin embargo, Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton permanecen como el icónico “Trío de Oro” en sus papeles de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, respectivamente. Este elenco infantil es completado por Lox Pratt como Draco Malfoy, principal némesis del protagonista en el colegio de hechicería.

Por otra parte, el elenco adulto principal está conformado por Nick Frost como Rubeus Hagrid, John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape y Janet McTeer como la profesora Minerva McGonagall. Aunque han circulado fuertes rumores de la adición de Cillian Murphy para el papel de Voldemort, éstos no han sido confirmados por los representantes del actor ni por la compañía.