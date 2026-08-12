Margot Robbie como Barbie ¿Se cancelará la película de Barbie 2? Greta Gerwing y Margot Robbie habrían rechazado todas las ofertas de Warner por hacer la secuela (X: (@barbiethemovie))

Barbie fue todo un fenómeno en el año 2023, cuando el mundo entero se pintaba de color rosa para seguir la historia de una muñeca que cuestionaba su propia existencia.

Tras el rotundo éxito comercial del filme, lo que parecía una secuela casi asegurada por parte de Warner Bros. hoy se encuentra en la cuerda floja, tambaleando la continuidad de la famosa muñeca de Mattel en la pantalla grande de la mano de Greta Gerwig.

¿Por qué Barbie 2 está en peligro de no realizarse?

La primera entrega convirtió a Greta Gerwig en una de las cineastas más taquilleras de la historia tras recaudar más de 1,400 millones de dólares a nivel global.

Tras este acontecimiento, Warner Bros. no dudó en buscar darle continuidad al universo rosa de Brabie.

Sin embargo, el panorama actual no es del todo favorable: la productora ha presentado al menos seis propuestas a Gerwig, a Margot Robbie y al coprotagonista Ryan Gosling, pero todas han sido rechazadas.

Incluso la oferta más reciente, que incluía una cifra sumamente atractiva, fue declinada sin lograr que las negociaciones avanzaran.

Los representantes del elenco y de la directora registraron el rechazo actual a una de las ofertas desde mayo de 2026, incluso hasta el momento no se ha presentado una contraoferta.

Todo indica que el estancamiento se debe a un desacuerdo en las condiciones financieras del equipo creativo.

¿Qué pasará si no se llega a un acuerdo antes de que termine el año?

Warner Bros. está haciendo todo lo posible por alcanzar un acuerdo antes de diciembre de 2026, la presión para la compañía es alta, ya que, de no concretar un acuerdo, Mattel recuperaría los derechos de los juguetes y podría desarrollar la segunda entrega de forma independiente sin contar con el elenco ni la dirección original.

La situación es aún más compleja considerando que Greta Gerwig y su esposo, el guionista Noah Baumbach, ya tienen una historia para la continuación, pero se niegan a compartirla hasta que exista un acuerdo financiero satisfactorio para todas las partes.