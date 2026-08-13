Tribunal de California desestima una demanda de abuso sexual contra Michael Jackson y el caso irá a arbitraje privado

Desestiman demanda contra Michael Jackson La disputa deberá ser resuelta mediante arbitraje confidencial.

El miércoles 12 de agosto de 2026, un juez federal de California emitió la decisión de desestimar la demanda por tráfico sexual infantil presentada contra el patrimonio de Michael Jackson a principios de este año. De acuerdo con la autoridad, el conflicto debe resolverse mediante un proceso privado de arbitraje y no ante un tribunal público.

La conclusión del juez Hernán D. Vera fue detrminada al tomar en cuenta un acuerdo alcanzado en 2019 entre los hermanos Cascio, demandantes, y el patrimonio del cantante; este tratado contiene una cláusula que obliga a las partes a someter a arbitraje las disputas relacionadas con dicho acuerdo.

“Si bien las acusaciones son horribles, el tribunal no tiene otra opción que hacer cumplir lo estipulado en la cláusula de arbitraje”, escribió Vera, una resolución que no supone pronunciamiento sobre la veracidad de las acusaciones formuladas contra Jackson.

Demanda de los hermanos Cascio contra Michael Jackson: ¿qué sigue para el caso?

El siguiente paso de la demanda contra Michael Jackson será un arbitraje privado, mecanismo en el que un tercero imparcial —llamado “árbitro”—, y no un jurado, analiza la controversia y emite una decisión. Sin embargo, los hermanos Cascio sostienen que el acuerdo de 2019 fue obtenido bajo coerción, por lo que debería considerarse “inválido”.

“Es decepcionante, pero no sorprendente, que la decisión sobre si los Cascio fueron engañados para firmar un acuerdo abusivo con una cláusula de arbitraje la tome un árbitro en lugar de un jurado”, compartió Howard King, abogado de la familia demandante, al medio estadounidense TMZ.

No obstante, a pesar de que el juez Vera no descartó que los hermanos puedan cuestionar la validez del acuerdo, determinó que esa discusión también debe presentarse primero ante un árbitro.

De esta manera, la controversia abandona el proceso judicial público y continúa por una vía confidencial.

¿Quiénes son los hermanos Cascio y de qué demandaron a Michael Jackson?

Los cuatro hermanos involucrados en la demanda contra el llamado ‘Rey del Pop’, son Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio, familia que mantuvo una relación cercana con Michael Jackson durante su infancia, incluso llegando a describirse como parte de la “segunda familia” del artista y defendiendo públicamente a Jackson frente a las acusaciones de abuso sexual.

Sin embargo, la relación con el cantante cambió después de que los hermanos vieran el documental de HBO Leaving Neverland, estrenado en 2019, en el que Wade Robson y James Safechuck relataron acusaciones de abuso sexual contra Jackson. De acuerdo a los propios Cascio, este material los llevó a “reevaluar sus recuerdos” y experiencias con el cantante.

Al plantear sus primeras acusaciones ese mismo año y contemplar un pago reportado de 3.5 millones de dólares por parte del patrimonio de Jackson, el cual no admitió responsabilidad de los hechos denunciados, se elaboró el acuerdo que contiene la cláusula de arbitraje privado.

Para el mes de febrero de 2026, los cuatro hermanos presentaron una demanda federal contra el patrimonio de Michael Jackson y alegaron las acusaciones de presunto abuso sexual infantil, extendiendo también los señalamientos a personas cercanas al entorno del cantante por haber facilitado y ocultado tales conductas.

A su vez, los Cascio buscaban dejar sin efecto el acuerdo de 2019, argumentando que habían sido presionados para firmarlo. No obstante, la nueva decisión judicial mantendrá vigente la cláusula de arbitraje, por lo que la disputa deberá resolverse mediante un procedimiento privado a partir de ahora.