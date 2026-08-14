¡'La Nueva Película de los Simpson’ ya tiene fecha de estreno! Esto es todo lo que se sabe hasta ahora

The New Simpsons Movie D23 Disney 2026 comenzó a revelar importantes avances de sus próximos proyectos.

Pocas franquicias de la televisión animada han alcanzado la popularidad y longevidad que Los Simpson, icónica serie sobre una familia estadounidense, ha consolidado durante décadas hasta la época actual, un dominio que no tiene planes de retirarse tras la confirmación de una secuela a su primera película estrenada en 2007, casi veinte años atrás.

Durante meses de incertidumbre y rumores sin confirmar, Disney finalmente dio las primeras señales sobre el futuro proyecto durante su popular evento D23 2026, revelando la fecha de estreno y el título oficial del filme que llevará a la icónica familia de vuelta a la pantalla grande.

Los Simpson: Disney revela el título oficial de la película que llegará a cines en 2027

Durante D23 2026, Disney mostró material promocional de la esperada secuela en el área dedicada a la producción de la película, además de confirmar que el proyecto —hasta ahora conocido como The Simpsons Movie 2— llevará por título oficial The New Simpsons Movie (La Nueva Película de los Simpson, podría ser su título en Latinoamérica). Este cambio apareció en la señalización y el nuevo logotipo exhibidos en el evento.

La revelación llega casi dos décadas después del estreno Los Simpson: la película, que llegó a los cines en julio de 2007 todavía bajo el sello único de 20th Century Fox, y que ahora contará con la continuación originalmente anunciada en septiembre de 2025, después de años de especulaciones sobre el regreso de la familia amarilla a las salas de cine.

Official logo for ‘THE SIMPSONS MOVIE’ sequel.



In theaters on September 3, 2027.



(📸: @PoppedNews) pic.twitter.com/I6aCnEkEMu — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 14, 2026

Ahora, Disney y el estudio origen preparan el estreno de The New Simpsons Movie para el 3 de septiembre de 2027, veinte años después de su exitosa primera parte.

Sin embargo, la trama oficial de la secuela permanece en secreto, ya que sólo se han dado a conocer promocionales de la entrega y un guiño a que Homero Simpson volverá a ser el protagonista, según lo insinuó el anuncio de 2025 al integrar la frase “Homer’s coming back for seconds”.

Por otra parte, la producción no parece plantearse como el final definitivo de la serie. Matt Selman, productor ejecutivo y showrunner de Los Simpson, ha señalado previamente que la serie no tendrá un verdadero episodio final, por lo que no hay indicios sólidos de que la nueva película vaya a cerrar definitivamente la historia de Springfield.

D23 2026: ¿qué es el evento de Disney y qué otras revelaciones se esperan?

D23: The Ultimate Disney Fan Event es una de las principales celebraciones de Disney para sus seguidores y seguidoras, reuniendo durante varios días anuncios, paneles, presentaciones, experiencias inmersivas y actividades relacionadas con las distintas franquicias de la compañía.

La edición de este 2026 se llevará a cabo a partir del 14 de agosto hasta el domingo 16, con sede en Anaheim, California, y su programación abarca anuncios sobre Pixar, Marvel, Star Wars y otras propiedades, contando con un catálogo especialmente grande para el año presente.

Debido a ello, la confirmación del nuevo título de The New Simpsons Movie puede ser apenas una de las primeras noticias importantes relacionadas con cine y televisión que surjan durante el evento, ya que la mayor expectativa se concentra en las próximas producciones de mega franquicias como el MCU y Star Wars, además de novedades en la plataforma de streaming Disney+.