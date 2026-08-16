¿De qué murió Hayden Panettiere? Esto se sabe sobre la muerte de la actriz

Muere a los 36 años Hayden Pattiniere Foto: Caitlin Ochs / Reuters

Una noticia inesperada acaba de paralizar a Hollywood ya que hace unos minutos se confirmó la muerte de Hayden Panettiere, actriz reconocida internacionalmente por sus papeles en Heroes, Nashville y la franquicia Scream, y quien murió a los 36 años.

La noticia fue confirmada por su representante a ABC News y posteriormente retomada por todos los medios internacionales. La familia y el equipo de la intérprete lamentaron su fallecimiento y pidieron privacidad en este momento.

Panettiere tuvo una carrera particularmente extensa porque comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento cuando todavía era una niña. Con el paso de los años consiguió convertirse en uno de los rostros reconocibles de la televisión estadounidense, primero con papeles infantiles y posteriormente con personajes que la llevaron a conquistar a una audiencia internacional.

Su muerte ocurre además pocos meses después de la publicación de sus memorias, This Is Me: A Reckoning, un libro en el que decidió contar diferentes episodios de su vida y de su carrera en Hollywood.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de muerte de Hayden Panettiere.

La representante de la actriz confirmó su fallecimiento, pero no proporcionó detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Por lo tanto, mientras no exista un comunicado oficial de la familia, autoridades o representantes de la actriz han pedido no crear especulaciones sobre la causa del deceso.

No obstante, como dato adicional, es necesario destacar que Panettiere tuvo una constante lucha contra la depresión posparto; la pelea por la custodia de su hija a distancia y afrontar el abuso doméstico, sin dejar del lado el abuso de sustancias.

¿Quién era Hayden Panettiere?

Hayden Lesley Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, y comenzó su carrera artística prácticamente desde la infancia.

Apareció en comerciales cuando tenía apenas 11 meses y posteriormente comenzó a obtener oportunidades en televisión. En 1994 participó en la telenovela estadounidense One Life to Live, dando sus primeros pasos dentro de una industria en la que terminaría desarrollando una trayectoria de varias décadas.

En el mundo del cine insursionó en proyectos como Duelo de titanes(2000) con Denzel Washington y Super papá(2001) con Tim Allen, así como en muchas películas animadas, comenzando con Bichos (1998), el videojuego Kingdom Hearts (2002),The Mark of Kri(2002) y Racing Stripes (2005).

Quizá otros de sus papeles más meorables fueron el de Claire Bennet, uno de los personajes centrales de la serie Heroes y Juliette Barnes, protagonista de la serie musical Nashville. También interpretó a Britney Allen, la capitana de las porristas, en Triunfos robados 3: Todo o nada y a Jessica en Malcolm el de en medio.

El cine de terror también fue parte importante de la trayectoria de Hayden Panettiere, pues interpretó a Kirby Reed en Scream 4, estrenada en 2011, personaje que se convirtió en uno de los favoritos de los seguidores de la franquicia.

Por ahora, la causa de muerte permanece sin confirmarse públicamente, lo cual podría cambiar conforme familiares, representantes o autoridades proporcionen una actalización.