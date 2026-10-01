Jim Carrey se casa nuevamente: contrajo matrimonio con su novia Min Ah en una ceremonia privada

Jim Carrey y Min Ah La boda fue celebrada siete meses después de que la pareja hiciera su primera aparición pública en los Premios César 2026.

El prolífico actor y comediante Jim Carrey volvió a pasar por el altar. De acuerdo con información de TMZ, el actor de 64 años contrajo matrimonio con su pareja Min Ah en eu una ceremonia privada celebrada en Los Ángeles.

La noticia fue posteriormente confirmada por el representante del protagonista de Ace Ventura a la revista People y simboliza el tercer matrimonio de Carrey tras siete meses de su primera aparición pública con la artista en los Premios César 2026.

Jim Carrey confirma su boda con Min Ah: ¿cuándo dónde se casaron?

El miércoles 30 de septiembre de 2026, la noticia de que Jim Carrey y Min Ah contrajeron matrimonio comenzó a circular en medios y redes sociales después de que TMZ informara que, según fuentes familiarizadas con el enlace, la pareja habría tenido una ceremonia privada en Los Ángeles. Sin embargo, el medio no reveló la fecha exacta de la boda ni detalles sobre los invitados o la celebración.

Horas después, el representante de Carrey confirmó a People que el actor se había casado con “su novia de varios años”. De esta manera, la información previamente difundida quedó respaldada por el equipo del representante.

La boda ocurrió aproximadamente siete meses después de que Carrey y Min Ah hicieran su primera aparición pública como pareja en los Premios César, celebrados en París el mes de febrero 2026. Durante la ceremonia, tras recibir un premio honorífico, Carrey dedicó parte de su discurso en francés a Min Ah y la llamó su “sublime compañera”.

¿Cuántas veces se ha casado Jim Carrey?

Previo a su actual matrimonio, Carrey estuvo casado con Melissa Womer, madre de su hija Jane, entre los años 1987 y 1995.

En 1996, el actor y comediante contrajo matrimonio con la actriz Lauren Holly, su coprotagonista en Dumb and Dumber (Una pareja de idiotas en Latinoamérica), sin embargo, la unión terminó un año después.

Durante varios años, Carrey y Min Ah mantuvieron su vínculo fuera de la atención mediática, por lo que se desconoce cómo se conocieron y cuándo comenzaron a salir. El debut público como pareja llegó hasta inicios de este año, cuando Min Ah acompañó al actor en la ceremonia de París.

“Minzi”, la nueva esposa de Jim Carrey: ¿quién es y a qué se dedica?

Min Ah es una actriz y artista radicada en Los Ángeles, también identificada públicamente como Minzi. A diferencia de Carrey —quien ha desarrollado una extensa carrera en Hollywood desde su juventud—, ella ha mantenido un perfil más reservado, por lo que existe poca información pública sobre su trayectoria y vida.

Las primeras fotografías conocidas de Min Ah junto a Jim Carrey se remontan a febrero de 2022, cuando fueron vistos saliendo de un espectáculos de comedia benéfico organizado por Judd Apatow en el recinto Largo de Los Ángeles.