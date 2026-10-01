Reseña de Carrie (2026): Un nuevo acercamiento a un relato atemporal sobre el acoso escolar

Carrie (2026) Nueva adaptación de la novela de Stephen King dirigida por frecuente colaborador Mike Flanagan. (Amazon Prime Video)

Pocas son vivencias que todos podemos compartir por igual como el bullying. Sea haber sido uno de los que lo cometieron o una víctima de él, el acto de abusar verbal y físicamente de nuestros compañeros ha sido parte de la humanidad desde tiempos inmemorables. Sin embargo, es desde el siglo XIX, en que nace la educación básica como la conocemos hoy en día, con su paso por la primaria hasta el bachillerato, que esta conducta se ha, de cierta manera, institucionalizado. Por muchos años, fue ”parte de crecer”, un ritual por el que todos debemos pasar y a aprender a superar. Pero a raíz de incidentes que han resultado del acoso, durante las últimas tres décadas se ha puesto el foco en las consecuencias de no atenderlo. Es por esto que Carrie, la primera novela publicada del aclamado autor de terror Stephen King, se ha vuelto una historia atemporal.

Desde su publicación en 1974, el libro ha recibido un total de cuatro adaptaciones, una de ellas con una secuela, y hasta una obra de teatro. La primera fue la emblemática película de 1976, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek, con un reparto que incluía a otros grandes talentos de la época como John Travolta, Piper Laurie, Nancy Allen y Amy Irving. Esta película no sólo convirtió lo que ya era una edición de bolsillo con buenas ventas en un best seller, haciendo de su autor en uno de los escritores más prolíficos en el proceso, sino que sembró en el imaginario colectivo aquella aterradora imagen de la tímida joven, reina de la noche de graduación, cubierta de sangre ante la burla de todos.

Ahora, Mike Flanagan, quien ha trabajado antes en adaptar dos obras de King (Gerald’s Game y Doctor Sleep), nos trae una nueva versión que promete reimaginar el clásico de terror. Carrie es una miniserie de ocho episodios producida por Amazon. La producción toma la historia de la novela y la traspasa a un contexto contemporáneo. Carietta White, residente del pequeño pueblo de Chamberlain ubicado en Maine, es una adolescente de 16 años que ha llevado una vida resguardada y religiosa debido a la educación de sus padres. Tras el fallecimiento del padre, Margaret, su madre controladora, se ve obligada a trabajar y Carrie a asistir a una escuela pública, donde enfrenta la burla constante de sus compañeros de clase.

Trasladar la historia de Carrie al mundo contemporáneo no es nada nuevo. Pero en este caso, la manera en que la era digital ha cambiado todo, incluido el bullying, hace que la brecha entre la vida protegida de la protagonista y su compañeras de escuela se sienta abismal. Carrie no nada más desconoce su propio cuerpo debido a la crianza en extremo conservadora de sus padres. Es completamente ajena al mundo hiperconectado en que residen los demás. Y, como es común, la inocencia es castigada por los demás.

Carrie (2026) La serie traslada el argumento al mundo contemporáneo y desarrolla personajes secundarios. (Amazon Prime Video)

Al tratarse de una miniserie en vez de una película de hora y media, el proyecto permite desarrollar al resto de los personajes más allá de los estereotipos (la chica mala, la profesora comprensiva, etc.). Analiza la crueldad de los demás y de dónde viene. Somos testigos del abuso que sufre Carrie desde su perspectiva, pero de igual manera observamos los momentos privados en los que otros hablan sobre ella: la analizan e intentan comprenderla a la vez que atienden sus propios demonios y traumas, que los llevan a ser indiferentes al sufrimiento de la protagonista. Esta complejidad es en particular notable en el personaje de Margaret. La serie no nos muestra a la madre nada más en sus momentos de furia. Nos permite ver cómo el control sobre su hija, como en muchos casos de abuso, también se presenta en los momentos de ternura.

Una de las críticas principales que se hicieron contra la película de 2013, protagonizada por Chloë Grace Moretz y Julian Moore, fue que se apega demasiado a la adaptación de 1976 sin ofrecer una nueva visión. Había algunas ideas nuevas sobre el cuerpo que se quisieron desarrollar, pero en general la película se la jugó segura. Por otro lado, la nueva interpretación de Flanagan va más allá de mover la historia a un mundo donde todos tienen un teléfono en mano mientras hace un homenaje a la película original. Incorpora elementos del zeitgeist cultural actual, particularmente en Estados Unidos, resultado de las décadas precedentes. Toca temas como el aislamiento causado por las redes sociales, la paranoia causada por la desinformación y la desensibilización causada por décadas de violencia escolar (reflejada en detectores metálicos y simulacros de tiroteos en las escuelas).

La producción incluye un reparto con actores consolidados como Matthew Lillard, Amber Midthunder y Samantha Sloyan. Aun así, la actuación estelar le pertenece a Summer H. Howell, quien brilla como un talento emergente. Los creadores aseguran que entrevistaron a más de 1,500 actrices para encontrar aquella que encajara en el papel. De acuerdo con el director, todas intentaban imitar el estilo de Spacek, mientras que Howell trajo a la pantalla un acercamiento distinto, y esto es algo que se nota desde un principio. La actriz logra balancear la agonía con la inocencia, resultando en una Carrie compleja que no es nada más la pobre chica inocente corrompida.

Carrie (2026) Destaca la interpretación de Summer H. Howell como la protagonista. (Amazon Prime Video)

La nueva adaptación opta por una forma de contar el argumento diferente a versiones pasadas, del cual no se puede decir muchos sin delatar el estilo por el que apuesta. Además, al buscar resonar con la audiencia perteneciente a la generación de la protagonista, el show incorpora elementos de “teen dramas” contemporáneos (en varios momentos decisivos, cae la aguja con temas musicales que seguro aparecerán en todos los videos cortos que se suban a redes sociales con las escenas más memorables), pero no tarda en recordarte que se trata de una historia visceral de abuso y de incorporar elementos de terror al drama.

La serie también introduce un elemento que la novela sólo menciona al final y que la con frecuencia olvidada adaptación de 2002, dirigida por Bryan Fuller y protagonizada por Angela Bettis, intentó incorporar con intención de convertir la novela en una programa televisivo que nunca se dio. Esto es algo que ya cada quien tendrá que ver por su cuenta y cuyo desenlace queda por verse.

Carrie se estrena en México el próximo 7 de octubre a través de Amazon Prime Video. Los ocho episodios estarán disponibles en el primer día.