Dragon Ball Super: Beerus Confirman las fechas y plataformas de estreno digital (X: @NetflixAnime)

A principios de 2026, Toei Animation confirmó el regreso de Dragon Ball Super: Beerus, obra creada por Akira Toriyama, la cual vuelve en esta ocasión con una versión remake tras haber tenido varias críticas mixtas desde su estreno original en 2015.

A más de 10 años de su primer lanzamiento, la compañía dio a conocer oficialmente la fecha de estreno de este anime tan esperado por los fanáticos del universo de Dragon Ball, así como las plataformas de streaming por las que será transmitido en distintas partes del mundo.

¿Dónde será el estreno de Dragon Ball Super: Beerus?

Toei Animation prepara un panel especial dedicado a Dragon Ball Super: Beerus en la Comic-Con de Nueva York, la cual se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre de 2026.

A pesar de que esto hizo creer a muchos fanáticos que el lanzamiento ocurriría de forma exclusiva durante dicho evento, a inicios de septiembre se reveló que el estreno en Japón tendrá lugar el 11 de octubre con transmisión por el canal Fuji TV, manteniendo la incertidumbre sobre cómo llegaría al público internacional.

DRAGON BALL SUPER: BEERUS 💥 Coming to Netflix in the US on October 17. pic.twitter.com/o6lUEyUOIu — Netflix (@netflix) October 1, 2026

Sin embargo, la noche del 30 de septiembre la compañía reveló el primer avance y confirmó que la producción se estrenará en la plataforma Netflix para Estados Unidos y otras regiones. A este servicio se suman Amazon Prime y la plataforma especializada en transmitir animes, Crunchyroll, cuya división en Francia confirmó que contará con un estreno simultáneo con Japón el mismo 11 de octubre, sugiriendo un eventual lanzamiento simultáneo en todo el mundo.

¿Cuándo y en qué países se estrenará?

Debido a los derechos de distribución en las diferentes regiones, las fechas de estreno a los catálogos varían dependiendo del país y de la plataforma de streaming:

11 de octubre : Fuji TV (Japón) y Crunchyroll.

: Fuji TV (Japón) y Crunchyroll. 12 de octubre : Amazon Prime (Japón).

: Amazon Prime (Japón). 16 de octubre : Netflix (Australia y Nueva Zelanda).

: Netflix (Australia y Nueva Zelanda). 17 de octubre: Netflix (Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, España y Alemania).

Por el momento no se ha confirmado una fecha de estreno oficial para el público de México y Latinoamérica. No obstante, se contempla la posibilidad de que el lanzamiento sea simultáneo para el 11 de octubre, al igual que en Japón, por lo que resta esperar el anuncio oficial por parte de los servicios de streaming que han sido confirmados.