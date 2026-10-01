Guillermo del Toro defiende 'Digger' y Alejandro González Iñárritu de las críticas "Definitivamente es una experiencia para el cine"

Previo al estreno de ‘Digger’, dirigida por Alejandro González Iñárritu, la película se ha enfrentado a diversas críticas, algunas de ellas bastante negativas y mordaces. Ante una de ellas que calificó el filme como poco digno de verse en cines, Guillermo del Toro defendió el trabajo del cineasta mexicano.

¿Por qué defendió Guillermo del Toro a Alejandro González Iñárritu?

La nueva película de Iñárritu ha dividido las opiniones entre los críticos y aquellas que han dado el visto bueno al filme lo han destrozado mordazmente. Sin embargo, Guillermo del Toro defendió a su amigo ante la reciente publicación de la crítica del medio IGN, que mediante la red social X expresó:

“La experiencia en el cine no cambiará tu opinión sobre Digger, y las risas que están ahí seguirán estando cuando llegue a HBO Max”.

No obstante, la reseña que ha hecho IGN ha elaborado argumentos del porqué la película Digger no encantará al público y ha expuesto que el punto más débil del filme es el guion.

A su vez, alabó la actuación de Tom Cruise, con especial mención a todo el aspecto técnico y cinematográfico como uno de los puntos más fuertes de la película.

¿Qué dijo Guillermo del Toro sobre ‘Digger’ y las críticas a Iñárritu?

Ante las palabras escogidas por IGN, Guillermo del Toro le respondió en su cuenta de X que el titular de la nota era completamente insignificante. Expresó que, independientemente de que ames u odies la película, no se debería desmeritarla invitando al público a no verla en cines.

Asimismo, mencionó que amó el filme y considera que “la película cumple en escala, ambición, ambición y alcance a nivel de pantalla cinematográfica”. También califico el trabajo del director Alejandro González Iñárritu como cinematográficamente complejo, además de audaz y atrevido.

Para Guillermo del Toro, ‘Digger’, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, es “decididamente una experiencia teatral”.