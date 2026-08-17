HBO confirma la segunda temporada de la serie It: Welcome to Derry; esta es la trama revelada por Andy Muschietti

It: Welcome to Derry 1935 La exitosa serie de HBO, inspirada en la novela de Stephen King, volverá con una segunda temporada.

Una de las series más exitosas del formato streaming durante el año 2025, It: Welcome to Derry, inspirada en la novela It de Stephen King y que también sirvió como precuela de las adaptaciones del mismo libro realizadas en 2017 y 2019, fue renovada por HBO para una segunda temporada que cumplirá lo prometido en la premisa inicial: el tiempo en Derry retrocederá hasta 1935, teniendo por escenario central la Gran Depresión.

Desarrollada para televisión por los cineastas Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, la primera temporada de It: Welcome To Derry se convirtió en un fenómeno del terror sobrenatural al expandir el universo creado por King en su novela de 1986, una hazaña que no había sido realizada anteriormente por ninguna de las adaptaciones del icónico payaso cósmico que caza en el ficticio pueblo de Maine.

¿De qué tratará la segunda temporada de It: Welcome to Derry? Esto fue lo que reveló Andy Muschietti

Las últimas adaptaciones de It, una de las novelas más populares de Stephen King, dirigidas por Andy Muschietti en 2017 y 2019, rompieron récords de taquilla mundial para el cine de terror. Sin embargo, al tratarse de un libro que abarca mucho más que el enfrentamiento de los llamados Perdedores contra el “payaso” cambiaformas apodado Pennywise, HBO decidió poner en marcha una serie de streaming que explorara los eventos previos a la muerte del devorador cósmico.

It: Welcome to Derry arrancó su primera temporada ambientándola en el año 1962, durante plena Guerra Fría, y se dividió en dos tramas que paulatinamente hallaron su conversión en la historia: por una parte, la búsqueda del ejército estadounidense por capturar a la entidad cósmica para utilizar sus poderes contra la Unión Soviética; por otra, siguió la historia de un grupo de niños atormentados por Pennywise, quien busca evitar su futura muerte a manos de los Perdedores viajando en el tiempo para deshacerse de la ascendencia que les dio a luz.

No obstante, en lugar de avanzar a la historia ya contada en las películas de Muschietti, la segunda temporada de It: Welcome to Derry retrocederá al año 1935, siguiendo el ciclo de alimentación de Pennywise en reversa y exponiendo los interludios que King narra en la novela. Tomando dichos acontecimientos en consideración, la serie fue planeada para tres temporadas ambientadas en los siguientes años:

1962: Incendio del Black Spot.

1935: Masacre de la banda Bradley.

1908: Explosión de la fábrica Kitchener.

Según la sinopsis, la segunda temporada recién confirmada “se centrará en la sangrienta masacre de la banda de Bradley, un grupo de atracadores de bancos que se detienen en Derry para comprar munición y terminan enfrentándose a un horror inimaginable”.

Antes de siquiera confirmarse la continuación a la serie, Muschietti ya tenía claro qué deseaban explorar en el año 1935: “En este caso, a simple vista, Derry es casi un cementerio. Es como un cadáver, porque la gente está agotada, pobre, cansada, sin trabajo, sin hogar”, compartió, ya que el contexto de la época estará influenciado en gran medida por la Gran Depresión.

“Todos intentan salir adelante y sobrevivir. Van a hacer locuras”, dijo Muschietti, resaltando que los horrores sociales y culturales de la época no van a ser pasados por alto —de la misma forma que no lo fueron en su primera parte—, ya que éstos son “el centro y el corazón” de la historia.

It: Welcome to Derry retrocederá a 1935: ¿cómo fue la masacre de la banda de Bradley en el libro?

En la novela, Mike Hanlon —miembro de los Perdedores que se queda en Derry para registrar la historia de Pennywise— reconstruye el suceso de la banda Bradley, un grupo de siete delincuentes que operaba en el pueblo ficticio durante la Gran Depresión. La historia ocurre en octubre de 1929, según la cronología de la novela, mientras que el canon establecido por las películas sitúa el acontecimiento en 1935 (año que usará la serie).

King relata en este interludio que los Bradley habían convertido Derry en uno de sus territorios de operaciones: robaban comercios y bancos, aterrorizando a sus habitantes. El final de su dominio se manifestó en una sangrienta masacre tras ser emboscados por los mismos ciudadanos del pueblo, quienes abrieron fuego contra los delincuentes.

Tal detalle es fundamental para entender cómo funciona el horror de It, ya que Pennywise no necesita necesariamente provocar una tragedia desde cero, sino que convierte la violencia humana en parte de su propia mitología al plantear que Derry ya posee violencia, odio y miedo, ecosistema del que It forma parte y puede aprovecharlo.

Hasta el momento, no se ha confirmado fecha oficial de estreno ni se ha revelado qué actores y actrices formarán parte del elenco principal. Sin embargo, vuelve a contar con el liderazgo de los hermanos argentinos Bárbara y Andy Muschietti, acompañados por Brad Caleb Kane como showrunner para explorar el sangriento interludio.