Lionel Messi llega a Disney+: Así será la serie animada producida por el delantero argentino

Messi and the Giants Nueva caricatura sobre el futbolista argentino. (@disneyplusla)

Disney estrenará una serie animada sobre Lionel Messi. La caricatura, que fue anunciada este viernes 2 de octubre, es producida por el futbolista argentino.

¿De qué tratará serie animada de Lionel Messi?

Disney anunció una nueva serie animada que tendrá a Lionel Messi como personaje principal. El anuncio se dio en la edición de la San Diego Comic-Con que se llevó a cabo en Málaga, España, a más de 3 mil presentes.

Messi and the Giants sigue al niño Leo, que es transportado a un mundo llamado Iko, el cual es dominado por gigantes. Para escapar de él y salvar a los reinos que lo componen, Leo tendrá que completar una serie de retos que involucran jugar futbol. Sin embargo, y a diferencia de otros habitantes de ese mundo, el joven de 12 años no podrá acceder a habilidades especiales, por lo que tendrá que afinar su juego para salir victorioso.

Este es un adelanto de “Messi and the Giants”, la nueva serie animada de fantasía y deportes con Lionel Messi como productor ejecutivo 🔟🎬 La historia sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad paralela gobernada por gigantes 🤯 #MessiAndTheGiants llega a #DisneyPlus en 2027 ⚽️ — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) October 2, 2026

El avance, que tiene la canción “Vamos, Vamos, Vamos” de Luck Ra de fondo, establece un tono para toda la familia. La animación la llevó a cabo el estudio Atlantis Animation y será el actor argentino Milo Burgess-Webb dará voz al joven Lionel Messi.

Por su parte el jugador argentino, que recientemente anunció su retiro de su selección, tendrá crédito de productor ejecutivo, junto con su difunto padre Jorge Messi Pérez.

La caricatura se estrenará en la plataforma Disney+ durante el verano de 2027.