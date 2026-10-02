Reportan la hospitalización de Lucha Villa: ¿Qué pasó y qué se sabe de la salud de la cantante mexicana?

Estado de salud de Lucha Villa La histórica cantante mexicana Lucha Villa fue hospitalizada a sus 89 años de edad.

La leyenda viva de la época dorada de música ranchera mexicana, Lucha Villa, fue hospitalizada en San Luis Potosí a sus 89 años, según fue reportado por medios de espectáculos este viernes 2 de octubre de 2026.

De acuerdo con la información dada a conocer por el periodista Emilio Morales en el programa La esquina de las primicias, la histórica intérprete habría presentado problemas en las vías respiratorias, lo que llevó a su hospitalización.

¿Por qué Lucha Villa estuvo hospitalizada? Exponen información sobre su estado de salud

Villa se ha mantenido alejada del ojo público desde 1997, año en el que se sometió a una liposucción en un hospital de Monterrey, cirugía estética que cambió por completo su vida al sufrir un paro cardíaco que la dejó al borde de la muerte.

Lamentablemente, el episodio también dejó secuelas irreversibles en la salud de la icónica cantante, pues la falta de oxigenación cerebral le provocó parálisis parcial y la pérdida del habla. Debido a estas circunstancias, Villa tuvo que abandonar los escenarios, mas la memoria del pueblo mexicano continúa reproduciendo su gloria.

Este viernes 2 de octubre de 2026, el periodista Emilio Morales reveló en su programa de YouTube, La esquina de las primicias, una actualización sobre su estado de salud actual.

De acuerdo con el conductor, la cantante habría sido hospitalizada por varios días en San Luis Potosí debido a complicaciones pulmonares. No obstante, Morales también aclaró que Villa se encuentra actualmente en su domicilio bajo cuidados médicos. El periodista informó que la cantante recibe la visita regular de cardiólogos y otros especialistas.

Hasta el momento, la familia de Lucha Villa no ha confirmado la información ni ha realizado comunicado alguno respecto a la condición de la popular intérprete.

¿Quién es Lucha Villa? La leyenda viva de la música ranchera mexicana

Nacida bajo el nombre Luz Elena Ruiz Bejarano en Camargo, Chihuahua, Villa se consolidó como una de las exponentes mujeres más importantes de la Época Dorada de la música ranchera en México, formando una carrera extraordinaria a pesar de la crisis que experimentó en 1997 tras una cirugía estética fallida.

Desde entonces, Villa llevó una vida discreta en un rancho de San Luis Potosí, acompañada de su hija. No obstante, el cariño por la cantante y el respeto que el pueblo mexicano le profesa se mantiene intacto a través de los años.

Lucha Villa fue la voz que inmortalizó temas como “No discutamos”, “Resulta” y “A medias de la noche”, convirtiéndose en una leyenda viva de la historia musical mexicana. En poco más de un mes, 30 de noviembre, la intérprete cumplirá 90 años.