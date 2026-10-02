¿Habrá demanda colectiva contra Tecate Comuna? Fans reclaman a Profeco por el cambio de sede

Tecate Comuna El cambio de sede ha hecho que personas con boleto pidan reembolso a Profeco. (Ocesa y Profeco)

El festival musical Tecate Comuna, que está programado para noviembre, cambió de sede el pasado 1 de octubre. Varios aficionados buscaban asistir han criticado el cambio en redes y piden a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervenir.

Tecate Comuna: ¿Por qué cambió de sede y qué dicen fans sobre el cambio?

El Tecate Comuna es un festival musical anual que se lleva a cabo en Puebla desde 2017. La edición de este año, organizada por Apodaca Group y Ocesa, contará con actos como Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta, Enjambre y muchos artistas más.

Este evento se anunció para el próximo 28 de noviembre en el Foro Cholula, lugar que ya había recibido el evento en el pasado. El jueves 1 de octubre los organizadores anunciaron un cambio de sede. El evento ahora tendría lugar en el Autódromo Miguel E. Abed. A través del cartel en que anunciaron el cambio, comunicaron que era para ofrecer una “mejor experiencia”.

Desde que comenzó, el festival ha tenido varias sedes en el área metropolitana de Puebla. Sin embargo, aquellas personas que habían adquirido sus boletos expresaron inconformidad con el cambio de último momento, en primera por la distancia significativa que separa a ambos recintos. El Foro Cholula se encuentra en la zona metropolitana de Puebla, ubicada en el municipio de San Andrés Cholula, al oeste de la ciudad. Por otro lado, el Autódromo Miguel E. Abed se encuentra en las afueras de la ciudad, cerca de Amozoc, en dirección oriente. Esto representa un cambio de casi 40 kilómetros de distancia de la sede original.

También aseguran que el festival ha estado mal organizado desde un inicio, apuntando a que la preventa comenzó en mayo, antes de que el cartel fuera revelado en agosto. El cambio de sede este primero de octubre ha añadido al disgusto de aquellos que han percibido una mala gestión por parte de los organizadores.

Más allá de los cambios en logística que implica, usuarios se preocupan por la inseguridad del municipio Amozoc, señalando antecedentes de delitos cometidos en el área. Sobre todo al tratarse de un festival en que los asistentes tendrían que regresar a la zona metropolitana en carretera durante la madrugada, asistentes expresan inquietud.

Algunos buscan la manera de ser reembolsados y han contactado a los perfiles de Profeco en redes sociales sobre asesoría sobre cómo les pueden regresar su dinero. Otros ponen sobre la mesa la idea de llevar a cabo una demanda colectiva.

Profeco ya ha respondido a algunas de las publicaciones de redes sociales, pidiendo a los usuarios que levanten una denuncia formal en sus Oficinas de Defensa del Consumidor más cercanas para que puedan iniciar una investigación.