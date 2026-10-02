El dolor de Haymitch a través de ‘Draw You Out’, el nuevo sencillo de Noah Kahan para Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Nuevo sencillo para Los Juegos del Hambre Amanecer en la Cosecha ya cuenta con su primer sencillo oficial: un relato folk-pop sobre la lucha, el duelo y la esperanza de Haymitch Abernathy, compuesto e interpretado por Noah Kahan.

La música ha sido parte esencial de la saga de Los Juegos del Hambre desde el estreno de la primera trilogía, la cual contó con la participación de artistas como Taylor Swift, The Civil Wars y Lorde, mientras que su precuela Balada de Pájaros Cantores y Serpientes reclutó a Olivia Rodrigo con el potente tema Can’t Catch Me Now, por lo que su próxima entrega no podía quedar fuera de la lista al ser protagonizada por uno de los personajes más queridos de la saga.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha narrará la historia de un joven Haymitch Abernathy —interpretado por Woody Harrelson en la trilogía original y siendo relevado por Joseph Zada para su versión adolescente—, quien no sólo enfrentará el sangriento vasallaje del Capitolio, sino que también padecerá las pérdidas que lo convertirán al adulto cínico que conocimos.

“Draw You Out”, el nuevo sencillo para Amanecer en lo Cosecha: ¿quién canta y cuál es su significado?

Contar la historia de Haymitch no recae únicamente en el filme pronto a estrenarse, sino que también ha sido responsabilidad de Noah Kahan con su nuevo sencillo “Draw You Out (Te llevo conmigo)”, el cual formará parte oficial de la banda sonora de la película y que, en su característico sonido folk, ha relatado la vida del luchador, el amante y el hombre que aún anhela el cambio absoluto del mundo que estuvo a punto de extinguirlo.

En simples palabras, es una canción sobre el luto y la esperanza, sobre un Haymitch que reconoce el precio que ha pagado y, pese al dolor, sigue adelante en una lucha más personal que la sangrienta arena que todos conocemos.

“No es la escena en la que todos están, ya sabes, peleando”, declaró el cantautor estadounidense en una entrevista a Billboard, resaltando que su objetivo principal al crear esta melodía fue exponer “el propósito, el duelo y la perseverancia ante el dolor”, tomando como centro el amor de Haymitch por Lenore Dove, la novia del vencedor en la historia.

Kahan nos presenta inicialmente la lucha impuesta a la que el personaje es enfrentado en su juventud, cantando: “Nací con la cara de otra persona / La ira de un cobarde y la rabia de un luchador / Me quedo esperando a que ocupen mi lugar / Y digan: cariño, ya eres libre”, verso que adquiere mayor carga emocional al conocerse su futuro: mentor y revolucionario, una lucha que lo arrastra años y años más.

En su proceso, el cantautor admitió querer dar una parte de sí mismo en la canción para “encontrar partes de mí en una parte de este personaje”, de forma que no sacrificara su voz ni la voz del personaje.

“Supongo que hay algo de esperanza… Hay cosas alentadoras, pero si escuchas con atención, sigue diciendo cosas tristes", confesó Kahan a Billboard, sin embargo, destacó que aún deseaba mostrar las razones por las que Haymitch “continúa adelante” tras la pérdida, el dolor y el futuro todavía incierto.

¿Cuándo se estrena Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha?

El siguiente gran proyecto de Los Juegos del Hambre está más cerca que nunca, pues tendrá su estreno internacional el 20 de noviembre de 2026, ¡poco más de un mes!

La historia nos llevará veinticuatro años atrás desde la revolución liderada por el Sinsajo, Katniss Everdeen —interpretada por Jennifer Lawrence—, y se centra en el que fue su mentor en los juegos: el cínico Haymitch Abernathy que Harrelson inmortalizó con una actuación para recordar.

All machines can be broken. ⁰⁰#TheHungerGames: Sunrise on the Reaping – in theaters & IMAX November 20, 2026. pic.twitter.com/yw0sPqYzwl — lionsgate (@Lionsgate) April 13, 2026

Esta nueva cruzada volverá a entregar los elementos políticos clásicos de las historias escritas por Suzanne Collins al mostrar los primeros intentos de protesta en Panem, así como el comienzo de las estrategias silenciosas que buscan derrocar el gobierno dictador del Capitolio.

Ha sido catalogada por el público fanático como una de las historias más trágicas en la saga distópica, pues la vida de Haymitch estará asediada por la tragedia, la pérdida y el terror al ser seleccionado directamente para participar en el segundo vasallaje de los juegos; sin embargo, como la belleza de la arena floral que se vierte de sangre, aún contiene escasos destellos de esperanza y amor.