Hey Arnold podría regresar: Paramount está en pláticas para relanzar la icónica serie de Nickelodeon

Hey Arnold! La serie animada de los años 90 ha sido un ícono para quienes crecieron con sus historias que incluyeron más de 180 capítulos.

Una de las series más recordadas y aclamadas por el público millenial podría estar de regreso próximamente. Se trata de Hey Arnold, la caricatura de Nickelodeon que dejó huella en la segunda mitad de la década de los noventa y principios de los años dos mil con sus cinco temporadas y dos películas. Ahora, más de 20 años después de la emisión de su último capítulo, directivos de Paramount están discutiendo la posibilidad de relanzar esta icónica animación próximamente.

¿Qué se sabe del posible regreso de Hey Arnold?

Este martes 18 de agosto, el medio especializado, The Direct, publicó una entrevista con el guionista Joe Purdy, quien reveló que actualmente hay pláticas para desarrollar el proyecto próximamente.

“Absolutamente sí. El entorno empresarial y las personas que toman las decisiones están en constante cambio. Es la típica historia, pero tengan por seguro que hay conversaciones”, señaló tras ser cuestionado sobre un posible relanzamiento de la serie.

Aunque el proyecto todavía está en una etapa muy inicial de planeación y ni siquiera ha recibido la “luz verde” oficial de los estudios, habló también de las ideas que hay en este momento sobre cómo podrían regresarlos personajes y en qué época estarían ambientados.

“Probablemente los personajes no serían mucho más mayores, pienso que uno o dos años (...) Creo que podríamos añadir algo de tecnología, sería un poco raro si no lo hicieramos. Tenemos muchísimas ideas e historias, así que estamos masomenos listos, pero no habría cambios abruptos”.

¿De qué trató Hey Arnold y por qué fue una de las series más recordadas de su momento?

Hey Arnold fue una serie animada de Nickelodeon creada por Craig Bartlett que se estrenó en 1996 y siguió las aventuras de Arnold, un niño de nueve años que vivía con sus abuelos en una pensión ubicada en una ciudad ficticia inspirada en distintos barrios urbanos de Estados Unidos.

La serie abordaba temas como la pobreza, la ausencia de los padres, el abandono, el duelo, la soledad, el divorcio, las familias disfuncionales, la discriminación, el acoso escolar y las dificultades económicas, pero generalmente lo hacía desde la perspectiva de sus personajes infantiles. Esto permitía que los espectadores más pequeños entendieran el conflicto sin necesidad de convertir cada episodio en una lección moral.

También hubo historias relacionadas con la migración y la identidad cultural. El universo de Hey Arnold estaba construido como un retrato urbano que mostraba múltiples realidades: los amigos de Arnold tenían distintos orígenes familiares y culturales, y la serie incorporaba esas diferencias como parte normal de la vida cotidiana, en lugar de convertirlas siempre en el centro de una moraleja.