Xel e Iván de la Rioja presentan “No Te Puedes Ir”, un bolero oscuro sobre el desamor

Xel e Iván de la Rioja presentan “No Te Puedes Ir” Foto: Cortesía

Una mezcla incómoda de enojo, cariño, tristeza y todo aquello que uno quisiera sacar de la cabeza para poder seguir adelante: de ese lugar emocional nace “No Te Puedes Ir”, la nueva colaboración de Xel e Iván de la Rioja, una canción que toma la tradición del bolero y la lleva hacia un territorio más oscuro, dramático y experimental.

El lanzamiento es presentado como un “post-boleroglam”, una etiqueta que los propios músicos utilizan para describir esta pieza y diferenciarla del trabajo que Iván de la Rioja desarrolló anteriormente junto a Daniel Cepeda en Daniel, me estás matando. El resultado conserva elementos reconocibles del bolero tradicional, pero incorpora una atmósfera lúgubre, sonidos etéreos y una interpretación que se mueve entre lo operístico y lo pop.

Y quizá ahí está uno de los mayores atractivos de la canción: “No Te Puedes Ir” no intenta romantizar el desamor. Al contrario, se mete de lleno en esa parte incómoda de una ruptura en la que todavía existe amor, pero también aparece la necesidad de decirle al otro que hizo daño.

Durante una entrevista, Xel e Iván de la Rioja explicaron que la canción surgió mientras ambos atravesaban la salida de relaciones largas. Esa experiencia personal terminó convirtiéndose en una especie de espacio creativo para procesar emociones difíciles.

“La vida misma dio origen a esto.”

La frase de Iván resume de manera sencilla el punto de partida de la canción. Ambos músicos se encontraban atravesando procesos de transición cuando comenzaron a trabajar juntos y encontraron en la música una manera de transformar aquello que ya no querían seguir cargando.

Xel e Iván de la Rioja presentan “No Te Puedes Ir” Foto: Cortesía

“No Te Puedes Ir”: una canción para sacar lo que duele

La idea central del tema aparece desde su propia definición.

Para Xel e Iván de la Rioja, “No Te Puedes Ir” funciona como un “bote de basura emocional”: un espacio donde pueden depositarse sentimientos incómodos, tóxicos o incluso iracundos para evitar que permanezcan dentro de quien los experimenta.

El concepto también está presente en el material de lanzamiento, donde describen la canción como una especie de válvula de escape para las emociones que aparecen durante el cierre de una relación complicada.

Durante la conversación, Iván explicó que tanto él como Xel venían saliendo de relaciones largas cuando comenzaron a trabajar en la canción.

“Cada quien estaba viviendo su transición y su vuelo de esas cosas, de esas relaciones largas y como que caímos en este lugar de poder depurar como las emociones más feas y más tóxicas para que dejen de vivir dentro de uno y se vuelvan otra cosa”.

La frase ayuda a entender que “No Te Puedes Ir” no fue concebida únicamente como una canción de ruptura. Es también una forma de transformar una experiencia emocional en una pieza artística.

Y hay un límite importante: sacar el enojo no significa desearle mal a la persona que alguna vez se amó.

“Porque al final, pase lo que pase, uno nunca le desea mal a alguien que amó.”

Ahí aparece una de las contradicciones que hacen interesante a la canción: todavía puede existir cariño mientras se procesa el resentimiento.

¿Qué significa “post-boleroglam”?

Una de las particularidades de “No Te Puedes Ir” es precisamente el término post-boleroglam.

La etiqueta no busca describir un género musical consolidado ni una categoría con reglas específicas. En la entrevista, Iván explicó que tiene más que ver con un discurso y un punto de partida creativo.

El músico había trabajado anteriormente el concepto de boleroglam junto a Daniel Cepeda, pero esta nueva colaboración con Xel tiene una identidad diferente.

“El hecho de que se llame post bolero glam tiene más que ver con un discurso que con una clase de sonido”.

La diferencia está en la combinación de personalidades musicales.

Iván llega a la canción con una amplia relación con el bolero, mientras que Xel incorpora otras influencias, particularmente sonidos más oscuros y etéreos.

Xel e Iván de la Rioja presentan “No Te Puedes Ir”

“Shell tiene otras cosas, tiene otras influencias, su voz suena a otra cosa. Ella es más dark también, le gustan mucho los reverbs, los como el sonido etéreo”.

Por eso, aunque el origen creativo pueda encontrarse en un territorio similar al del boleroglam, el resultado terminó convirtiéndose en otra cosa.

Iván incluso fue más contundente al explicar por qué decidió utilizar la etiqueta:

“A mí se me hizo chido nombrar esta única canción como post bolero glam, porque no va a haber otra en este género y en este estilo”.

La intención, entonces, no parece ser crear una etiqueta que necesariamente tenga continuidad, sino nombrar la identidad específica de esta canción.

Un bolero tradicional con una atmósfera oscura

En términos musicales, “No Te Puedes Ir” parte de una base reconocible.

El presskit describe el tema como un bolero oscuro que conserva el lenguaje y la tradición del bolero estilo trío, pero incorpora texturas más lúgubres y elementos asociados con una estética fúnebre, incluido el pandero.

La entrevista permite entender mejor cómo llegaron a ese resultado.

Xel creció escuchando boleros gracias a su abuela y además cuenta con formación en canto operístico. Esa combinación terminó teniendo un peso importante durante la grabación.

“Yo crecí escuchando boleros por parte de mi abuela”.

Para ella, el género no era un territorio completamente ajeno. De hecho, representaba una conexión con su propia historia musical y con algunas de sus primeras aproximaciones a la música clásica mexicana.

Xel e Iván de la Rioja presentan “No Te Puedes Ir” Foto: Cortesía

Pero cuando llegó el momento de grabar, apareció otro reto: evitar que su formación operística dominara por completo la canción.

“Mi naturaleza fue grabarlo muy operístico”.

La cantante explicó que inicialmente utilizó una colocación vocal mucho más cercana a la técnica que había desarrollado durante su formación, pero después decidió llevar la interpretación hacia un terreno más pop.

“Quiero expandirme y quiero que suene un poquito más pop, pero con mis toquecitos”.

Ese proceso terminó siendo fundamental para encontrar el equilibrio entre tradición y experimentación.

La voz operística de Xel se encuentra con el universo de Iván de la Rioja

La canción funciona también como un encuentro entre dos formas distintas de entender la música.

Por un lado, Xel aporta su formación vocal, sus influencias más oscuras y una sensibilidad que se mueve entre el pop, el R&B y la música clásica.

Por otro, Iván de la Rioja aporta su experiencia como compositor, productor y músico vinculado al bolero contemporáneo.

La propia biografía incluida en el material de lanzamiento señala que Xel cuenta con formación en canto operístico y que ha participado en diferentes proyectos de la escena musical de Tijuana, principalmente dentro del R&B, aunque sus influencias se han diversificado con el tiempo.

El resultado de esa mezcla es precisamente uno de los rasgos distintivos de “No Te Puedes Ir”.

No se trata de abandonar el bolero, sino de hacerlo convivir con otras influencias.

Xel e Iván de la Rioja: una química creativa que se ha fortalecido

“No Te Puedes Ir” representa la segunda colaboración entre ambos artistas. Su primer encuentro musical ocurrió con “SOLX”, una composición de Iván de la Rioja en la que invitó a Xel a participar.

Sin embargo, la relación profesional entre ambos ha crecido mucho más allá de dos canciones.

Xel explicó durante la entrevista que Iván es actualmente su productor, manager, colega músico y compañero de trabajo creativo.

“Trabajamos juntos componiendo”.

Con el paso de las producciones, esa relación ha permitido desarrollar una comunicación cada vez más fluida.

“Entre más trabajamos, más nos vamos agarrando el pedo”.

La expresión, coloquial y espontánea, refleja precisamente la confianza que han construido en el estudio.

De acuerdo con lo explicado durante la conversación, ya han trabajado alrededor de seis producciones juntos, lo que ha permitido que su entendimiento musical sea cada vez más natural.

Incluso reconocen que no siempre están de acuerdo.

Y eso, lejos de ser un problema, parece formar parte del proceso.

Xel e Iván de la Rioja presentan “No Te Puedes Ir” Foto: Cortesía

Respeto y admiración: la clave de su trabajo en el estudio

Una de las ideas que más se repite durante la entrevista es la importancia de la comunicación.

Xel e Iván explicaron que pueden discutir propuestas, rechazar algunas ideas o defender puntos de vista diferentes sin convertir las diferencias creativas en conflictos personales.

Para Iván, eso solamente es posible cuando existe una base de respeto y admiración mutua.

“Esto se puede lograr solamente porque hay respeto y admiración mutua”.

La relación profesional, además, ha permitido que ambos se sientan libres para proponer.

“Somos bien libres y aceptamos como las propuestas, no las tiramos a la basura”.

Esa dinámica termina siendo relevante para entender “No Te Puedes Ir”: no es una canción construida alrededor de una sola visión artística, sino el resultado de dos sensibilidades que encontraron un punto de encuentro.

Ángela Cano lleva el desamor al videoclip

La historia de “No Te Puedes Ir” también se extiende hacia lo visual.

El videoclip cuenta con la participación de la actriz colombiana Ángela Cano, conocida por trabajos como Cien años de soledad y Secuestro del vuelo 601, según la información del material de lanzamiento.

Su incorporación tampoco fue producto de una búsqueda tradicional de casting.

Iván explicó que mantenía una amistad con la actriz desde hacía aproximadamente un año y que ambos habían conectado a través de la música y su trabajo.

La coincidencia terminó siendo especialmente apropiada porque los tres compartían un gusto por el drama y la exageración emocional.

“Tenemos los tres en común esa cosa como del conocimiento del drama y de la exageración del drama”.

Cuando surgió la posibilidad de que Ángela estuviera en México, la idea comenzó a tomar forma.

Xel e Iván desarrollaron juntos el guion y buscaron que el video tuviera una estética vinculada con el cine de oro mexicano.

La intención era que la parte visual no simplemente acompañara la canción, sino que amplificara su carga dramática.

¿Por qué Ángela Cano era la actriz ideal para el video?

La conexión con la actriz colombiana terminó sumando otro elemento inesperado.

La voz que aparece en la introducción de la canción también pertenece a Ángela Cano.

Además, los artistas descubrieron una coincidencia relacionada con una de las influencias musicales de Xel: Kali Uchis.

Según explicó Iván, Cano también había prestado su voz para una canción de la artista colombiana-estadounidense.

Para el equipo creativo, todas esas coincidencias terminaron haciendo que la colaboración se sintiera particularmente natural.

El resultado buscó recuperar una estética retro inspirada en el cine mexicano, pero desde una perspectiva contemporánea.

El bolero no está muerto: “es parte de nuestro ADN”

Más allá del lanzamiento, la conversación llevó a los artistas a reflexionar sobre el estado actual del bolero.

¿Está viviendo un nuevo momento o todavía tiene mucho por explorar?

La respuesta de Iván fue contundente:

“Yo creo que ese género siempre ha estado vivo”.

Para el músico, la permanencia del bolero no depende necesariamente de aparecer constantemente en las tendencias de las plataformas digitales.

Su importancia está relacionada con su arraigo cultural.

“Está tan arraigado a la personalidad social de los latinoamericanos que creo que va a ser imposible que desaparezca”.

Xel coincidió con esa perspectiva y recordó la relación histórica de México con el género.

México fue una de las grandes cunas del bolero y el cine de oro mexicano tuvo un papel fundamental en su difusión.

La música podía viajar a través de las películas y llegar a públicos de otros territorios.

Por eso, para los artistas, hablar de un regreso del bolero puede resultar incluso engañoso.

El género no necesariamente regresó porque nunca se fue.

“No Te Puedes Ir” es un bolero para quienes también están enojados

Quizá el elemento más novedoso de la canción está en su manera de abordar el desamor.

El bolero tradicional suele estar asociado con el amor romántico, la nostalgia, la sensualidad y la idealización.

“No Te Puedes Ir” toma ese lenguaje y lo utiliza para hablar de otra etapa de una relación: cuando todavía hay sentimientos, pero también existe enojo.

Xel lo explicó de una manera particularmente directa:

“No hay tanta información musical de ‘nah wey, te vas a la fregada, te amo, pero también vete a la fregada’”.

Y esa podría ser precisamente la esencia del tema.

No es una canción sobre dejar de amar de inmediato.

Es sobre reconocer que alguien puede seguir siendo importante y, al mismo tiempo, haber causado un daño que necesita ser procesado.

Por eso Xel define la canción como una especie de “bolero de venganza”.

“No hay muchos boleros ardidos”.

La expresión puede parecer provocadora, pero sirve para entender qué están intentando hacer con el género: llevarlo hacia una emoción que tradicionalmente aparece con mayor frecuencia en otros estilos musicales.

Una canción para hacerla propia

La intención final de Xel e Iván no es que el público simplemente escuche la historia que ellos cuentan.

Quieren que cada persona pueda colocar su propia experiencia dentro de la canción.

Xel lo resumió así:

“Pues que la hagan suya”.

La cantante considera que muchas personas han vivido esa sensación de querer decirle a alguien todo aquello que quedó pendiente antes de una separación.

“Siento que todos hemos pasado como por este lugar de querer retener, no retener a alguien, más bien como de querer decirle como todo lo que no te pude decir”.

Ese punto conecta directamente con la idea del “bote de basura emocional”.

La canción permite decir aquello que quizá no pudo decirse en el momento de la ruptura y convertirlo en música.

¿Qué sigue para Xel e Iván de la Rioja?

Aunque “No Te Puedes Ir” representa una colaboración importante, los caminos de ambos artistas comenzarán a separarse un poco en los próximos meses.

No significa que dejen de trabajar juntos.

Más bien, cada uno comenzará a concentrarse en sus respectivos proyectos.

Iván adelantó durante la entrevista que prepara un lanzamiento para finales de agosto y un disco para octubre.

Xel, por su parte, tiene previstas nuevas canciones y una colaboración con una banda de Tijuana llamada Tu Lengua.

También continuará trabajando dentro de INMDRZ Records, sello de Iván de la Rioja del que Xel es la primera artista firmada, según el material de prensa.

La relación entre ambos, por lo tanto, no termina con “No Te Puedes Ir”.

Su dinámica simplemente entra en una nueva etapa: dos proyectos que avanzan de manera individual mientras mantienen una relación creativa y discográfica.

Xel e Iván de la Rioja transforman una ruptura en música

“No Te Puedes Ir” parte de una experiencia profundamente cotidiana: terminar una relación y descubrir que las emociones no desaparecen automáticamente cuando la historia llega a su fin.

En lugar de esconderlas, Xel e Iván de la Rioja decidieron convertirlas en una canción.

El resultado combina bolero tradicional, influencias oscuras, formación operística, producción contemporánea y una estética cercana al cine de oro mexicano.

Pero más allá de las etiquetas musicales, el tema tiene una propuesta emocional muy clara: reconocer que el amor y el enojo pueden coexistir.

Y quizá esa sea la razón por la que el concepto del “bote de basura emocional” resulta tan efectivo.

Porque hay cosas que no necesariamente necesitan una respuesta.

A veces necesitan un lugar donde poder salir.