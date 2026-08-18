Nuevos detalles de la muerte de Hayden Panettiere: su exnovio y su hermano estaban en el mismo edificio; se sigue investigando la causa de defunción

Actualización de la muerte de Hayden Panettiere Nuevos reportes revelan que Brian Hickerson y su hermano, Zach Hickerson, estaban en el edificio en el que Hayden Panettiere falleció.

La industria de Hollywood fue sacudida por la repentina pérdida de uno de los rostros más icónicos del entretenimiento a inicios del siglo, Hayden Panettiere, cuya muerte fue confirmada por su representante el domingo 16 de agosto de 2026; la actriz tenía tan sólo 36 años de edad y le sobrevive su hija de once años, quien vive en Ucrania bajo la custodia de su padre, el exboxeador y exprometido de Hayden durante 2008-2014, Wladimir Klitschko.

Mientras que la expareja de la actriz fallecida aseguró que “siempre hablaría con respeto” de ella a la hija que tuvieron juntos, otro vínculo romántico de Panettiere ha saltado al centro de la noticia tras revelarse por NBC News que dicho hombre se encontraba en el edificio en el que la actriz fue encontrada inconsciente.

Se trata de Brian Hickerson, quien fue detenido en distintas ocasiones por ejercer violencia doméstica en contra de Hayden Panettiere durante su relación intermitente e incluso tenía prohibido acercarse a ella a menos de 100 metros, según una orden dictada en mayo de 2019.

Exnovio de Hayden Panettiere se hallaba en el edificio donde la actriz murió: ¿qué sucedió y quiénes son los involucrados?

De acuerdo con los nuevos detalles revelados por NBC News, medio que obtuvo acceso al informe policial de las autoridades de Greenville, Carolina del Sur —donde Panettiere fue hallada inconsciente—, Brian Hickerson y su hermano, Zach Hickerson, se encontraban en el edificio en el que la actriz falleció el domingo 16 de agosto.

El lugar en el que se desarrollaron los hechos fue el complejo de apartamentos Judson Mill Lofts, al que los servicios de emergencia arribaron tras la llamada que reportó a Panettiere sin conocimiento por una presunta “sobredosis o paro cardiaco”, según reportaron informes de la investigación.

NBC News señaló que el informe policial está fuertemente censurado, sin embargo, obtuvieron detalles en los que el Departamento de Policía de Greenville confirma a Brian Hickerson en el domicilio; de acuerdo con el documento, el exactor mostró a las autoridades una “bolsa con medicamentos” que Panettiere presuntamente estaba tomando en el momento de su muerte.

Matthew Bryan, agente que acudió al lugar del incidente, detalló que habló primero con Zach Hickerson, hermano del exnovio de Hayden, a quien describió “muy afectado” por la situación. Sin embargo, añadió que Brian Hickerson “no mostró ninguna emoción visible” hasta que los servicios de emergencia declararon la muerte de Panettiere.

El agente en servicio también declaró que llevaba una cámara corporal durante toda la intervención, sin embargo, el video capturado por dicha cámara aún no se ha hecho público.

¿Quién era Brian Hickerson y por qué está siendo vinculado a la muerte de Hayden Panettiere?

Panettiere comenzó su relación con Brian Hickerson en 2018, después de separarse de su entonces prometido y padre de su hija de once años, el exboxeador Wladimir Klitschko.

Tras la abrupta y sorpresiva muerte de la actriz de 36 años, Hickerson fue señalado por haber mantenido un historial de denuncias de violencia doméstica contra Hayden en repetidos momentos de su relación intermitente. Sin embargo, su nombre ha tomado mayor relevancia tras darse a conocer que estuvo presente en los últimos momentos de vida de Panettiere, quien fue atendida por servicios de emergencia, hasta su muerte.

A pesar de que la ídola de los 2000 retomó su relación con Hickerson tras sus agresiones, para mayo de 2026 mostró una posición contundente con la publicación de su libro This Is Me: A Reckoning, un proyecto en el que reunió sus memorias de la industria —revelando el lado oscuro de Hollywood al que fue expuesta de joven—, batallas personales y deseo de aceptación personal.

“Fue brutal. Fue traumático. Fue emocional. Era importante para mí expresar esa experiencia de manera adecuada”, contó a US Weekly tras la publicación de su libro, donde detalló las dificultades que atravesó para dejar su noviazgo con Hickerson y el abuso que vivió a su lado, con el objetivo de ayudar a más mujeres que experimentaran historias similares.

El libro, en el que Panettiere explora también otros conflictos personales como la depresión posparto, problemas de alcoholismo, el luto por su hermano menor y la aceptación de su sexualidad, salió a la venta el 19 de mayo del año presente.

¿En qué va la investigación de la muerte de Hayden Panettiere?

Las autoridades correspondientes no han determinado la causa de fallecimiento de la emblemática actriz de series como Heroes o Nashville, no obstante, la oficina forense del condado de Greenville declaró que realizarán una investigación más exhuastiva de lo sucedido.

Hasta ahora, el único comunicado que se ha realizado respecto a la muerte de Hayden Panettiere, es el descarte de lesiones físicas, indicando que la autopsia no reveló señales de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte de la artista.