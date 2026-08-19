¿Cuál es la historia real detrás de El Juicio? La nueva serie de Eugenio Derbez en Prime Video

El Juicio Prime Video dio el primer adelanto de la próxima serie mexicana protagonizada por Eugenio Derbez Foto: X (@PrimeVideoMX)

Eugenio Derbez está de regreso en las plataformas de streaming con El Juicio, una nueva serie de Prime Video. El actor estará dejando fuera su faceta de comediante para ser uno de los protagonistas de esta nueva historia, basada en hechos reales, sobre las dificultades de enfrentar la justicia en nuestro país ante quienes tienen el dinero y la influencia suficiente para eludir las consecuencias de sus actos.

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La historia sigue a una joven que es víctima de abuso sexual y a su padre, interpretado por Eugenio Derbez, quien intenta conseguir justicia para su hija. Sin embargo, el proceso se complica cuando descubren que el presunto agresor es hijo de un empresario poderoso, interpretado por Pedro Alonso.

Mientras el personaje de Derbez se enfrenta a un sistema judicial que parece darle la espalda, el padre del acusado utiliza sus recursos económicos, políticos y sus influencias para proteger a su hijo y evitar que enfrente las consecuencias de sus actos.

#ElJuicio, nueva serie inspirada en historias reales, estrena el 11 de septiembre, solo en Prime Video. pic.twitter.com/vDwPOL0nBQ — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) August 18, 2026

¿Cuál es la historia real en la que está inspirada El Juicio?

Aunque El Juicio es una ficción, su historia no adapta de manera literal un único caso judicial. El proyecto nació a partir de una investigación periodística de León Krauze, quien antes de la pandemia contó a Eugenio Derbez la historia de un padre que atravesaba una situación similar a la que posteriormente se convirtió en el punto de partida de la serie.

Después, el escritor Daniel Krauze, hermano de León, desarrolló la historia y conversó con múltiples sobrevivientes para conocer sus experiencias y trasladar elementos de esos testimonios al guion. Por ello, los creadores han explicado que la serie está inspirada en varios casos reales ocurridos en México, particularmente aquellos en los que las víctimas se enfrentaron a sistemas de justicia condicionados por el dinero, el poder o las influencias.

Esto significa que los personajes y acontecimientos que aparecerán en pantalla forman parte de una historia de ficción, pero están construidos a partir de experiencias y situaciones reales. No se trata, por tanto, de una recreación directa de un expediente judicial específico

¿Cuándo se estrena El Juicio en Prime Video?

Prime Video estrenará El Juicio el viernes 11 de septiembre de 2026, con sus ocho episodios disponibles en la plataforma. El lanzamiento será global y llegará a más de 240 países.