Hayden Panettiere: nuevas pistas sobre su muerte, autopsia y posible homicidio

Muere a los 36 años Hayden Pattiniere Foto: Caitlin Ochs / Reuters

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el pasado 16 de agosto a los 36 años, sigue generando nuevas preguntas e hipótesis sobre lo que verdaderamente ocurrió aquella tarde en el complejo de apartamentos Judson Mill Lofts donde la actriz fue hallada inconsciente.

Aunque la autopsia preliminar no encontró signos de trauma y las autoridades no han confirmado que se trate de un homicidio, la investigación continúa para determinar exactamente qué ocurrió y si existe algún elemento o pista que pudiera apuntar a una conducta criminal por parte de una tercera persona.

De acuerdo con los reportes más recientes, las primeras hipótesis apuntaban a un paro cardíaco y a una posible sobredosis, mientras que la autopsia preliminar descartó signos de trauma. Sin embargo, la investigación no ha terminado.

Este miércoles 19 de agosto surgieron nuevos reportes que señalan que las autoridades están analizando si pudo existir conducta criminal relacionada con la muerte de la actriz.

¿Qué pasó con Hayden Panettiere?

La actriz de “Heroes” y “Nashville” Panettiere fue encontrada inconsciente el domingo 16 de agosto en una residencia de Greenville. De acuerdo con información de las autoridades, alrededor de las 13:51 horas se recibió una llamada de emergencia por una persona que se encontraba en paro cardíaco.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero las maniobras no tuvieron éxito. La actriz fue declarada muerta alrededor de las 14:30 horas.

En ese momento, los servicios de emergencia reportaron que Panettiere había sufrido un paro cardiaco y una posible sobredosis. Sin embargo, esta aseveración no ha sido confirmada a pesar de que las autoridades encontraron en el departamento de la actriz un medicamento conocido como Narcan que actúa como un inhibidor ante una sobredosis de opioides.

La causa oficial de muerte todavía no ha sido establecida. Sin embargo, vale la pena señalar que su expareja Brian Hickerson y el hermano de este, Zach, se encontraban en el mismo edificio donde hallaron a la actriz, de acuerdo con un reporte policial difundido esta semana.

¿Por qué ahora se habla de un posible homicidio?

Este es uno de los puntos que han cambiado el rumbo de este caso, ya que un reporte publicado este miércoles señala que la policía está investigando a las personas cercanas a la actriz y las circunstancias que atravesaba para descartar un posible homicidio. La información fue difundida inicialmente por el sitio TMZ y posteriormente retomada por otros medios internacionales.

Esto no significa que las autoridades hayan determinado que Panettiere fue asesinada.

Lo que significa, de acuerdo con los reportes disponibles, es que la investigación busca establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la actriz y si existe algún elemento que permita relacionar su muerte con una acción delictiva.

¿Qué reveló la autopsia?

La autopsia realizada después de la muerte de Panettiere no encontró signos de trauma ni de algún golpe que propiciara su fallecimiento, según informó la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

Sin embargo, esto no significa que el caso esté cerrado.

La autopsia es solamente una parte de la investigación, por lo que en los próximos días se podrían llevar a cabo exámenes toxicológicos y otros análisis para descartar o confirmar la ingesta de alguna sustancia.

¿Cuándo se conocerá la causa de muerte?

Uno de los elementos que podría ayudar a resolver las dudas es el análisis toxicológico.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville indicó que los resultados podrían tardar hasta ocho semanas, aunque el tiempo puede variar.

Por ello, todavía no es posible establecer si las sustancias encontradas o mencionadas en los reportes tuvieron alguna relación directa con el fallecimiento.