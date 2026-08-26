Murió Rubén Rada a los 83 años: quién fue el legendario músico uruguayo

Muere el músico uruguayo Rubén Rada a los 88 años de edad Foto: Especial

La música uruguaya está de luto ya que Rubén “El Negro” Rada murió este miércoles 26 de agosto de 2026 a los 83 años. Tras su muerte, deja una trayectoria de más de seis décadas y un legado que trascendió las fronteras de Uruguay. El músico se convirtió en una referencia fundamental de la música rioplatense.

La noticia fue dada a conocer por su familia a través de las redes sociales del artista. De acuerdo con el mensaje, Rada falleció a las 15:30 horas, después de permanecer aproximadamente un mes internado y enfrentar una neumonía y sus complicaciones derivadas. En el emotivo mensaje, la familia agradeció el trabajo del equipo médico que atendió al músico.

La partida de Rada ocurrió unas semanas después de que celebrara su cumpleaños 83 y mientras aún trabajaba en distintos proyectos musicales que no concluyeron.

¿De qué murió Rubén Rada?

Según el comunicado difundido por su familia, Rubén Rada enfrentó durante aproximadamente un mes una neumonía y sus complicaciones antes de fallecer. Asimismo, se sabe que el músico llevaba cerca de un mes internado debido a una neumonía bilateral.

La familia informó de su fallecimiento este miércoles 26 de agosto y expresó su agradecimiento tanto a quienes estuvieron pendientes de la salud del artista como al equipo profesional que hizo todo lo posible por atenderlo.

¿Quién fue Rubén Rada?

Omar Rubén Rada Silva nació en Montevideo, Uruguay, el 16 de julio de 1943. Su carrera en la música abarcó más de seis décadas se convirtió en una de las figuras más importantes de la música uruguaya y en uno de los artistas que ayudaron a popularizar la música del Río de la Plata a nivel internacional.

Su trayectoria estuvo marcada por una constante búsqueda musical. En este sentido, su incesante pasión por la música lo llevó a formar parte de agrupaciones fundamentales de géneros como el candombe y el rock uruguayo, entre las más importantes se encuentran El Kinto, Tótem y Opa.

Después de su paso por esos proyectos, desarrolló una prolífica carrera como solista, en la que consolidó una identidad artística que lo convirtió en uno de los músicos uruguayos más reconocidos.