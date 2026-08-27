Muere Peter Cullen, el actor de voz que le dio vida a Optimus Prime en las películas de Transformers

Peter Cullen El artista canadiense uso su voz en diferentes y recordados proyectos de Hollywood como King Kong,, Depredador, Winnie Pooh y Tranformers.

Esta última semana del mes de agosto ha golpeado al mundo del espectáculo internacional con las muertes de artistas como Dolly Parton, Tim Curry y ahora la de Peter Cullen. El actor canadiense falleció este pasado miércoles 26 de agosto a los 85 años de edad, dejando un legado el ámbito sonoro del cine gracias a su voz y su trabajo en múltiples películas y proyectos televisivos.

Informan la muerte de Peter Cullen a los 85 años

De acuerdo con información de TMZ, Cullen habría fallecido este miércoles 26 de agosto en su hogar en Los Ángeles, California, rodeado de sus seres queridos y de forma pacífica, aunque no se especificó la causa de la defunción.

“Falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus muchos amigos y admiradores en todo el mundo. Queremos que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y que recuerden siempre” señaló su familia a los medios.

La trayectoria de Peter Cullen: leyenda del sonido y la voz en Hollywood

Peter Cullen, actor de voz nacido en Montreal, Canadá, construyó una carrera de más de seis décadas en la televisión, el cine y la animación, aunque su trabajo más reconocido fue dar vida a Optimus Prime, líder de los Autobots. Cullen fue la voz original del personaje en la serie animada The Transformers, estrenada en 1984, y también participó en la película animada de 1986.

Décadas después retomó el papel para la franquicia cinematográfica de live action iniciada en 2007, consolidándose como una de las voces más identificadas con el universo de Transformers. De acuerdo con información especializada sobre la franquicia, su interpretación de Optimus Prime se extendió a distintas producciones televisivas y cinematográficas a lo largo de varias generaciones.

Más allá de Optimus Prime, Cullen desarrolló una amplia trayectoria como intérprete vocal y participó en personajes y producciones de gran popularidad.

Entre sus papeles más destacados se encuentra Ígor en Las Nuevas Aventuras de Winnie the Pooh y otros proyectos de la franquicia, además de Monterey Jack en Chip ‘n Dale: Rescue Rangers, KARR en Knight Rider y los efectos vocales del personaje principal de Depredador en la película de 1987. Su capacidad para transitar entre personajes heroicos, cómicos y criaturas convirtió a Cullen en una de las figuras más reconocidas del doblaje y la actuación de voz en la industria audiovisual.