Miley Cyrus despide a su madrina Dolly Parton: “Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”

Miley Cyrus se despide de su 'Tía Dolly' Después de un día de silencio tras la pérdida de Dolly Parton, la estrella de pop finalmente encuentra las palabras para despedir a quien fue su madrina.

Tras confirmarse el fallecimiento de Dolly Parton, leyenda de la música e influyente figura en el mundo de la filantropía, el mensaje de Miley Cyrus, era uno de los más esperados por el público internacional, ya que la estrella de pop tenía un vínculo muy cercano a la Reina del Country que trascendía el escenario: Parton era madrina de Miley, acompañándola lealmente en su camino al estrellato e incluso compartiendo pantalla en un episodio de la serie juvenil Hannah Montana.

A un día de la triste partida, Cyrus finalmente encontró las palabras para despedir públicamente a su madrina, compartiendo con sus seguidores y seguidoras un vistazo del fuerte vínculo que compartía con la histórica compositora.

Miley Cyrus y Dolly Parton: ¿cuál era el parentesco entre la leyenda del country y la estrella de pop?

A principios de la década 1990, Dolly Parton formó una amistad cercana con Billy Ray Cyrus, cantante y compositor estadounidense de música country, tras el enorme éxito de la canción ‘Achy Breaky Heart’, por lo que Billy Ray pidió a la Reina del Country que fuera madrina de su hija Miley, quien nació en el año 1992.

El parentesco entre ambas estrellas de los escenarios no es precisamente sanguíneo, sin embargo, Parton cumplió el papel de mentora, figura familiar y guía artística en la vida de Miley Cyrus desde su infancia, incluso apoyando la carrera actoral de su ahijada al acompañarla en un episodio de la serie Hannah Montana, éxito juvenil de Disney que marcó significativamente la carrera de Cyrus e impulsó su ascenso al estrellato musical.

Dolly Parton y Miley Cyrus también compartieron el escenario en múltiples ocasiones, interpretando juntas el legendario éxito Jolene o grabando una versión a dueto de Wrecking Ball, una de las canciones más emblemáticas de Cyrus en su carrera.

Esta constante unión que compartieron dentro y fuera de los estelares puso a la estrella de pop en el centro de la atención pública tras la partida de Parton, sin embargo, Miley Cyrus decidió tomarse un día para encontrar las palabras correctas que deseaba compartir al mundo respecto a la pérdida de su madrina, atesorando para sí misma las memorias más privadas.

Miley Cyrus publica un emotivo mensaje para Dolly Parton: “Siempre la amaré y querré hacerla sentir orgullosa”

Mediante una breve publicación en sus redes sociales, Miley Cyrus despidió a su madrina Dolly Parton a un día de que se anunciara su fallecimiento, compartiendo con su público seguidor el amor que sentía por su guía familiar y artística, y el cual prevalecerá el resto de su vida.

“El sentimiento de perder a mi Tía Dolly va más allá de lo que parece correcto compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y permanecerán allí, detrás del escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones”, compartió la cantante y compositora estadounidense, asegurando que su madrina habría querido que “escribiera una canción” al respecto, como parte del proceso de ser fuerte y continuar su vida.

The feeling of losing my Aunt Dolly is beyond what feels right to share. Our most sacred moments were private and they’ll stay there behind the stage, beneath the glamour & between our hearts.



What I KNOW is Dolly would want me to feel it, write a song about it, and then… pic.twitter.com/VFV6MohLto — Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 26, 2026

Miley también compartió que una de las últimas conversaciones que tuvo con su Tía Dolly fue “sobre música y metamorfosis”, reafirmando su amor por la leyenda musical y su deseo de seguir haciéndola sentir orgullosa.

“Estamos en esta pérdida juntos y la veremos en todas las cosas más hermosas”, finalizó.

La emotiva despedida despertó las memorias de la generación que creció mirando Hannah Montana, serie en la que Dolly Parton participó en un episodio y quedó grabada en el corazón de la audiencia al dejar un importante lección: “No sabes qué te depara el futuro, pero una cosa es cierta: si te mantienes fuera del juego por temor a perder, no hay forma, en esta tierra, de que puedas ganar”.