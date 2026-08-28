Apple TV subirá su precio de suscripción en EU: ¿Afectará este incremento a México?

Apple TV Suben precios en EU. (Apple)

Apple TV aumentará sus precios en Estados Unidos. El cambio en los costos de suscripción responde a un aumento general en los servicios de streaming. Descubre si afectará tu suscripción en México.

¿Por qué Apple TV aumenta precios en EU y cómo afecta esto a usuarios de México?

El servicio de streaming responsable de éxitos como Ted Lasso, Tus amigos y vecinos, Pluribus, Separados y El estudio tendrá un incremento de precio, según reportaron diversos medios. El cambio es efectivo a partir de este viernes 28 de agosto y aplica únicamente para Estados Unidos por el momento.

El precio actual de Apple TV en Estados Unidos subió dos dólares mensualmente, pasando de $12.99 a $14.99 dólares, con el precio anual aumentando de $99 a $119 dólares. A los suscriptores se les ha dado un aviso con un mes de anticipación antes de cobrarles la nueva tarifa.

Es el cuarto aumento de precio en tan sólo cuatro años. La plataforma comenzó en 2019 con un precio de $4.99 dólares al mes. Esto significa que el precio ha aumentado el triple.

El cambio puede responder a que, a diferencia de cuando empezaron, la plataforma cuanta con mucho más contenido original. El incremento también es el resultado a una inflación general de los servicios de película y televisión en los Estados Unidos. Otros servicios de streaming como Prime Video, Netflix y YouTube Premium también han incrementado sus precios este año.

Actualmente en México, el costo de suscripción a la plataforma es de $199 pesos al mes sin anuncios. Como punto de comparación, Netflix se encuentra en $269 pesos en su plan estándar sin anuncios para dos dispositivos. HBO Max cuesta $239 en su plan mensual con anuncios. Por lo tanto, no sería raro ver que Apple aumente su precio al menos $50 pesos para estar en el mismo rango que su competidores. Sin embargo, hasta ahora no hay una confirmación oficial de que vaya a suceder lo mismo aquí que en Estados Unidos.