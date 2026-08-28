Sandra Fes canta desde el corazón y pone su carrera en manos de Dios

Sandra Fes habla de su trayectoria como cantante, actriz y bailarina, su álbum “Un Año Contigo”, el sencillo “Por Favor” y sus próximos proyectos. Foto: Cortesía

Con una trayectoria de una década en el ámbito profesional, la cantante, actriz y bailarina Sandra Fes ha construido su camino con disciplina, sensibilidad y una profunda convicción espiritual. Lejos de perseguir modas o tendencias, asegura que su música nace de lo que siente y de aquello que considera necesario compartir.

Los primeros acercamientos de Sandra Fes al arte ocurrieron desde muy temprana edad. Originaria de Los Mochis, Sinaloa, comenzó a estudiar piano cuando tenía apenas 12 años y, paralelamente, tomó clases de actuación. Desde los ocho años también practicaba ballet y jazz, disciplinas que, con el paso del tiempo, terminarían convirtiéndose en parte fundamental de su formación artística.

Con el respaldo de sus padres, decidió dar un paso más y trasladarse a la Ciudad de México, donde estudió en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y fortaleció su preparación como actriz.

Hoy Sandra Fes mira hacia atrás y reconoce que cada experiencia ha sido parte de un proceso que la ha llevado a comprender no solamente el mundo artístico, sino también a sí misma. “Antes que artista, soy una persona que trata de seguir a Dios y hago música desde el corazón, desde lo que yo siento que debo compartir o tengo deseos de compartir”, expresa.

Para ella, la música va mucho más allá de las tendencias, las modas o aquello que logra convertirse en viral. “Más allá de lo que esté sonando, simplemente hablo desde el corazón porque creo que la música es el legado que dejamos después de que partimos”, afirma.

Sandra Fes habla de su trayectoria como cantante, actriz y bailarina, su álbum “Un Año Contigo”, el sencillo “Por Favor” y sus próximos proyectos. Foto: Cortesía

Esa visión también la ha llevado a asumir con responsabilidad el impacto que puede tener un artista sobre quienes escuchan su trabajo. “Soy una persona que hace esto porque ama lo que hace, pero también lo hago desde el compromiso y desde la responsabilidad de saber que a veces nosotros los artistas sí tenemos un impacto en otras personas”, señala.

Detrás de “Sandra Fes” existe una historia familiar. Su nombre artístico nació de una combinación de sus raíces y de un recuerdo de su infancia. Su segundo nombre, Fabiola, fue elegido por su hermano, mientras que “Fes” surge de sus apellidos: Espinosa y Salazar. Durante sus primeros años, su padre acostumbraba rotular sus discos y grabaciones con sus iniciales. Cuando tenía espacio suficiente, escribía “Sandra Fes”. Con el tiempo, aquel detalle familiar terminó convirtiéndose en su identidad artística. “Fue una manera de traer a mi familia en mi nombre”, comparte.

La elección también buscaba simplificar un nombre que originalmente resultaba mucho más extenso. “Muchos me presentaban como Sandra Fabiola Espinosa y era súper, súper largo”, recuerda entre risas. Pero más allá de la practicidad, Sandra encontró en ese nombre una identidad que sentía completamente propia.

La trayectoria de Sandra Fes y sus primeros proyectos profesionales

Aunque sus primeros pasos frente a las cámaras ocurrieron cuando todavía cursaba la primaria, Sandra considera que lleva alrededor de 10 años dedicándose profesionalmente al arte. Una de sus primeras experiencias importantes llegó cuando cursaba sexto de primaria, al realizar una audición para un programa de Televisa. Pasó el proceso y comenzó a participar en distintas audiciones, sin embargo, en aquel momento apareció una disyuntiva: continuar con aquella oportunidad o vivir la experiencia de una adolescencia convencional.

“Había una parte de mí que sentía que quería quedarse en el programa y otra parte que quería seguir haciendo la vida normal de la secundaria y la prepa”, recuerda. Finalmente, junto con su familia decidió que terminaría la preparatoria antes de trasladarse definitivamente a la Ciudad de México.

Con la perspectiva que le han dado los años, Sandra considera que aquella decisión pudo haber sido la adecuada para ella. “Siempre fui muy tranquila y muy bonachona en ese aspecto y siento que, a lo mejor, si me hubiera enfrentado a este medio de más chiquita, no sé si hubiera sido algo bueno para mí”, reflexiona.

Dentro de una trayectoria marcada por distintas experiencias, Sandra identifica dos momentos especialmente significativos.

El primero fue su participación durante dos años en el elenco de “Voces de Catedral”, proyecto que llegó cuando estaba por graduarse de su carrera en la ANDA. “Fue uno de mis primeros proyectos profesionales. Cuando me quedé en el proyecto todavía no me graduaba, entonces fue muy importante para mí ya tener un proyecto de esta magnitud”, explica. La experiencia tuvo además un significado espiritual para ella, pues trabajar durante largas jornadas dentro de una catedral representó algo muy especial.

“Un Año Contigo”: el álbum de Sandra Fes y la historia detrás de “Por Favor”

El segundo gran momento llegó con el lanzamiento de su álbum “Un Año Contigo”, una producción que representa uno de los mayores sueños cumplidos de la artista. “Desde que empieza uno en esta carrera como cantante, anhelas el día que puedas tener tu disco”, comenta.

El álbum está integrado por 12 canciones, cada una correspondiente a un mes del año, y representa un proyecto completamente personal, pues todas las canciones son de su autoría. Actualmente, Sandra continúa presentando esta producción y ha puesto especial atención en su segundo sencillo, “Por Favor”, correspondiente a enero.

La canción habla de las segundas oportunidades en el amor y de la complejidad emocional que existe cuando una persona decide volver a confiar después de haber sido lastimada.

“Cuando a lo mejor te rompen el corazón por primera vez, dices: ¿qué podía hacer? No podía adivinar lo que iba a pasar. Pero la segunda vez puede ser un poquito más dolorosa, porque dices: ‘yo ya sabía y aun así me arriesgué’”, comenta. Por esa razón, “Por Favor” ocupa un lugar particularmente especial dentro de su historia musical.

Dios, la familia y los valores que definen la carrera de Sandra Fes

Como ocurre en cualquier carrera artística, el camino de Sandra también ha tenido momentos difíciles y etapas en las que ha llegado a preguntarse si vale la pena continuar. Su respuesta para enfrentar esos momentos se resume en dos pilares: Dios y su familia.

“La primera es Dios. Yo siempre he puesto mi carrera y mi vida en manos de Dios y le he dicho que, si en algún momento esto no es para mí o ya no es para mí, porque a veces los sueños van cambiando conforme pasa el tiempo, siempre lo dejo en manos de Dios”, afirma.

El segundo pilar ha sido su familia, cuyo respaldo, asegura, le ha permitido mantenerse firme incluso en los momentos de incertidumbre. “Hay momentos en los que realmente te cuestionas si vale la pena seguir luchando o enfrentándote a los retos, más que nada cuando tratas de hacer las cosas bien”, reconoce.

Sandra declara que mantenerse fiel a sus valores es una prioridad. “Los valores que me han inculcado para decidir: seguimos haciendo esto de una manera honesta y buena, porque no podemos permitir que el medio nos cambie a nosotros. Al contrario, nosotros debemos dejar una buena semilla con nuestra música”, sostiene.

Sandra Fes prepara nuevos proyectos en la música, actuación y baile

Sandra Fes también ha buscado mantener vigentes sus dos grandes facetas profesionales: la actuación y la música. Sin embargo, reconoce que combinar ambas carreras al mismo tiempo no siempre resulta sencillo. “He tratado de darles el mismo valor, la importancia tanto a una como a la otra, pero las veces que he intentado tenerlas a la par no he podido. Es muy complicado, son muy demandantes las dos”, admite.

Por ello, ha aprendido a vivir cada proyecto de acuerdo con las circunstancias. “Si me sale un proyecto de actriz, me comprometo con eso y dejo un poco de lado la música y viceversa”, explica. Para ella, lo importante es disfrutar cada etapa y darle su espacio a cada faceta.

Una de las mayores transformaciones que Sandra reconoce en sí misma a lo largo de estos años tiene que ver con aprender a no querer controlar todo.

“De los primeros proyectos a este momento hay una cosa que para mí ha sido la más notoria personalmente y profesionalmente, que es como no engancharme tanto”, confiesa. Aunque continúa siendo una persona entregada y meticulosa con su trabajo, asegura que ha aprendido a soltar aquello que no está bajo su control.

Aunque el público la identifica principalmente como cantante y actriz, existe una parte de Sandra Fes que todavía considera poco explorada: la bailarina. Desde los ocho años estudió ballet y jazz en Los Mochis, Sinaloa, y esa formación ha aparecido de alguna manera a lo largo de su carrera, incluso en proyectos de teatro musical.

Sin embargo, reconoce que es una faceta que le provoca cierta timidez mostrar. “Es uno de los aspectos que me ha dado un poquito de pena. Quizá es algo que tengo que trabajar y que en algún momento me gustaría poder compartir un poquito más de eso”, confiesa.

La artista no descarta que el baile tenga un papel más importante en el futuro. “Ojalá en algún momento Dios me permita compartir un poquito más de eso. Sería otra faceta dentro de la música y la actuación”, dice.

¿Qué viene para Sandra Fes?

Los próximos meses traerán nuevos retos para Sandra Fes. Uno de los más importantes será su primera visita a Chile, donde llevará su música ante el público de ese país. “Estoy muy emocionada porque por primera vez voy a ir a Chile”, cuenta.

La experiencia tiene un ingrediente especial: Sandra ya ha encontrado seguidores chilenos a través de las redes sociales. Para la cantante, las plataformas digitales han permitido que la música llegue a lugares que antes parecían demasiado lejanos. “Ahora con las redes sociales de alguna forma es más fácil compartir nuestra música con personas que se encuentran tan lejos en cuestión de distancia”, destaca.

Además, continúa la planeación de “Un Año Contigo”, Tour, con dos fechas contempladas para principios de 2027: Monterrey y Guadalajara, si Dios lo permite.

Cuando se le pregunta por sus metas y sueños a largo plazo, Sandra responde desde un lugar mucho más íntimo. “A largo plazo me gustaría poder seguir con mi carrera, pero sobre todo sentirme en paz y tranquila con la carrera”, afirma.

Y ahí aparece nuevamente una de las ideas que han acompañado su camino: no sacrificar sus principios por alcanzar el éxito. “A veces pensamos que, para poder seguir creciendo, poder seguir haciendo cosas, hay que renunciar a nosotros mismos o a nuestros valores o a las cosas en las que creemos”, reflexiona.

Sandra Fes no busca únicamente permanecer en el escenario. Su verdadero deseo es hacerlo sin perder aquello que la define. “Me gustaría poder sentirme en paz de las decisiones que he tomado con mi carrera y mantenerme firme en mis convicciones. Y si Dios me permite, poder seguir en esto”, concluye.