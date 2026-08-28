Pablo Preciado cuenta en entrevista la historia detrás de “Historias Dedicadas”, disco que lo lleva a su primer concierto en el Lunario

Hay canciones que nacen frente a una libreta, otras en un estudio y algunas se construyen durante años mientras la vida se nos desacomoda. Para Pablo Preciado, varias de las historias que ahora impulsan su carrera como solista surgieron precisamente en uno de esos momentos.

El integrante de Matisse decidió darle salida a un puñado de canciones que, durante años, no encontraban lugar dentro de la agrupación. El resultado fue “Historias Dedicadas”, su primer álbum de estudio como solista, un proyecto que le permitió ponerle música a experiencias personales y mostrar una faceta mucho más íntima.

Ahora, esa historia llegará al escenario del Lunario del Auditorio Nacional el próximo 12 de septiembre de 2026, donde Preciado se enfrentará por primera vez a varias de estas canciones frente al público.

Historias Dedicadas, álbum como solista de Pablo Preciado

El disco nació de una etapa complicada en la vida del cantante, marcada especialmente por su divorcio y un proceso de reconstrucción emocional.

Uno de los ejemplos más claros es “No Pasa Nada”, canción que escribió el mismo día en que firmó su divorcio y que posteriormente grabó junto a Carín León. Para entonces, Preciado atravesaba uno de sus momentos más difíciles, pero con el paso del tiempo encontró otra manera de mirar aquellas experiencias.

El músico ha contado que recurrir a la terapia también fue importante para procesar lo ocurrido. Hoy puede hablar de esas heridas con mayor tranquilidad y reconocer que sanar no necesariamente significa borrar lo que pasó.

En Historias Dedicadas aparecen temas como “El Día Más Triste de Mi Vida”, “Adulto”, “No Como Yo”, “Mamá” y “No Pasa Nada”, canciones que funcionan como distintas ventanas hacia momentos de su vida.

Pero no todo es catástrofe. La intención de Preciado tampoco es convertir el álbum en una colección de canciones para llorar. La música también le permitió transformar esas experiencias y darles una nueva lectura.

Pablo Preciado prepara un concierto diferente en el Lunario

La presentación del 12 de septiembre en el Lunario tendrá una dinámica distinta a la que el cantante vive normalmente con Matisse.

Esta vez no estarán Melissa Robles y Román Torres compartiendo el escenario. La propuesta será mucho más sencilla: Pablo Preciado, su voz y un instrumento, ya sea guitarra o piano, con las canciones como protagonistas.

El músico busca que la noche tenga más aire de conversación que de espectáculo tradicional. Incluso reconoce que algunas de las canciones del álbum nunca las ha interpretado en vivo, por lo que el concierto también será experimental para él.

¿Qué canciones cantará Pablo Preciado en el Lunario?

El repertorio no estará concentrado exclusivamente en Historias Dedicadas. Preciado también planea recorrer parte de su trayectoria como compositor e interpretar canciones de su autoría que otros artistas han llevado a sus propios escenarios.

Entre los nombres relacionados con su trabajo aparecen Cristian Castro, Ha*Ash y Alejandra Guzmán, además de canciones que ha escrito para distintos intérpretes.

También habrá espacio para algunos covers y, posiblemente, temas inéditos.

Uno de los momentos más esperados será “No Pasa Nada”, especialmente porque será una de las primeras ocasiones en que Preciado interprete en vivo esta canción que comparte con Carín León.

Más allá del setlist, el cantante quiere que el público salga del Lunario con la sensación de sentirse acompañado.