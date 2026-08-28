“Yo no voy”: Guillermo del Toro niega su participación en el Anime Future Forum anunciada por Crunchyroll

Guillermo del Toro niega su asistencia Crunchyroll anunció la participación de Guillermo del Toro, James Gunn, ejecutivos de MAPPA y otros en el evento que busca diseñar el futuro del anime.

Desde el anuncio emitido por Crunchyroll, plataforma de streaming líder en la distribución de anime a nivel internacional, el Anime Future Forum se convirtió en uno de los eventos más esperados por los fanáticos y fanáticas de la animación, ya que la reunión exclusiva congregará ejecutivos de productoras altamente influyentes en el mundo del anime, así como figuras artísticas de la industria cinematográfica internacional para discutir el futuro del universo del anime.

Entre los invitados destacados, Crunchyroll señaló a los cineastas Guillermo del Toro, ganador al Oscar, y James Gunn, co-CEO de DC, así como ejecutivos de Shueisha, TOHO, MAPPA y Aniplex, principales compañías de la industria del anime.

No obstante, la mañana de este viernes 28 de agosto, Del Toro negó su participación en la reunión exclusiva a través de su cuenta oficial en X, causando un inmediato revuelo entre usuarios y usuarias de redes sociales, quienes señalaron a la plataforma de streaming de realizar ‘clickbait’ con el nombre del aclamado director.

Guillermo del Toro niega su participación en el Anime Future Forum de Crunchyroll

Tras viralizarse la participación de Guillermo del Toro en el Anime Future Forum organizado por Crunchyroll, una reunión exclusiva que se llevará a cabo en Nueva York para explorar el futuro del anime, el cineasta mexicano desmintió su asistencia al evento al citar la noticia en X, antes Twitter.

“La primera Cumbre Mundial del Anime contará con la presencia de Guillermo del Toro, James Gunn y ejecutivos de MAPPA, Toho y Shueisha”, anuncia el titular de la noticia, a lo que Del Toro respondió directamente: “Not me. No voy”, generando una reacción inmediata en la plataforma, ya que internautas señalaron a Crunchyroll por realizar “publicidad falsa” y aprovechar el nombre del cineasta como ‘clickbait’.

Not me. No voy. https://t.co/VYd1kn2Wr6 — Guillermo del Toro (@RealGDT) August 28, 2026

Esta negativa resulta especialmente relevante, ya que el anuncio original de Crunchyroll presentaba al mexicano como uno de los invitados destacados de su primer foro dedicado a analizar el futuro del anime, noticia que fue reproducida y difundida por diversos medios de comunicación.

Hasta el momento, Del Toro no ha explicado públicamente el motivo por el que no participará en el encuentro, ya que su mensaje se limita a negar su presencia en el Anime Future Forum, por lo que no hay elementos suficientes para afirmar si realmente se trata de un ‘clickbait’ por parte de la plataforma de streaming, una decisión personal, un cambio en la agenda o una modificación en la organización del evento.

¿Qué es el Anime Future Forum de Crunchyroll? Propósito, fecha y participantes

El Anime Future Forum, organizado por Crunchyroll, es un nuevo encuentro internacional destina al análisis de la evolucion y el futuro de la industria del anime. A diferencia de una convención dirigida al público en general, este evento es de carácter profesional y exclusivamente por invitación, de modo que está diseñado para reunir a ejecutivos, creadores, artistas y demás representantes de distintas áreas del entretenimiento.

Bajo el concepto “Designing Anime’s Future”, el foro estará organizado alrededor de cuatro temas fundamentales en el género: fandom, tecnología, storytelling y protección de la propiedad intelectual, abordando cuestiones relacionadas a la expansión del anime, las nuevas formas de contar historias y el papel que podrían tener distintas industrias al colaborar alrededor de este fenómeno cultural.

La primera edición de esta exclusiva reunión está programada para el miércoles 7 de octubre de 2026 en el Jacob K. Javits Convention Center de Nueva York, Estados Unidos; se realizará un día antes del comienzo de la New York Comic Con.

Según lo señaló el anuncio inicial, los representantes de la industria japonesa que asistirán a la convención exclusiva son Yuta Momiyama, editor en jefe y Digital Manager de Jump Plus (Shueisha); Taechi Ueda, productor cinematográfico de TOHO; Manabu Otsuka, presidente y CEO de MAPPA; y Atsuhiro Iwakami, presidente de Aniplex y Group CEO de Sony Music Entertainment Japan.

A su vez, figuraron nombres de cineastas y animadores de Hollywood, como James Gunn y los directores de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Bob Persichetti y Justin K. Thompson.