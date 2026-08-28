‘Mi Mundo Alex’, popular dibujante argentino de redes sociales, confirmó acusaciones de grooming

Ilustrador argentino es acusado de grooming Conocido como ‘Alexa Tremo’ en redes sociales, el ilustrador argentino confirmó acusaciones de grooming y eliminó todas sus redes sociales.

El día miércoles 26 de agosto, a través de su cuenta en Instagram, la artista y creadora de contenido Lalalay acusó públicamente al dibujante argentino Alexa Tremo —uno de los ilustradores más populares en redes sociales de Latinoamérica— de grooming y acoso mediático, además de ser responsable de filtrar su información personal en lugares públicos e internet.

Tras romper el silencio, la creadora de contenido comenzó a recibir un gran número de testimonios por parte de exseguidoras del ilustrador, quienes aseguraron también haber sido víctimas de conductas sexualmente indebidas y grooming, lo que generó un debate inmediato en redes sociales entre las personas que habían sido testigos del comportamiento del dibujante y seguidores que intentaron defenderlo.

No obstante, Alexa Tremo confirmó públicamente las acusaciones de grooming. En el comunicado, el argentino aceptó su responsabilidad y aseguró estar arrepentido de sus actos, procediendo a eliminar todas su cuentas oficiales de redes sociales a tan sólo minutos de publicar su admisión de culpabilidad.

Alexa Tremo es señalado de grooming y acoso: el dibujante aceptó las acusaciones

La mañana de este viernes 28 de agosto de 2026, el artista argentido de redes sociales popularmente conocido por su seudónimo Alexa Tremo, anunció que eliminará todas sus cuentas tras aceptar los señalamientos de grooming realizados por la artista Lalalay.

“Me acusaron de groomear a unas chicas y lamentablemente es verdad. No voy a negarlo ni a buscar a quién echarle la culpa”, redactó Alexa Tremo en una publicación realizada a través de su cuenta en X, antes Twitter.

De acuerdo con el dibujante de origen argentino, se encuentra “profundamente arrepentido” del daño causado a las chicas que, siendo menores de edad, fueron víctimas de sus conductas depredadoras. Sin embargo, aclaró a sus seguidores que los rumores de “acosar, filtrar información y crear grupos de Telegram con contenido ilegal” no son reales, como según señalaron algunos de los testimonios en su contra.

“Cuando publique esto voy a borrar esta página de forma definitiva”, advirtió en el anuncio, el cual fue eliminado casi inmediatamente y pasó desapercibido por gran número de sus seguidores, hasta que la captura de pantalla fue difundida por las personas que lograron ver la publicación en su momento.

Actualmente, todas las cuentas de Alexa Tremo han sido desactivadas, un acto que internautas en Latinoamérica han interpretado como una evasión al escrutinio público; a pesar de esto, diversos artistas del medio han comenzado a realizar dibujos y difundir la información para visibilizar la gravedad del caso.

Los testimonios en contra de Alexa Tremo: “me pareció muy raro la pregunta de la edad”

La controversia estalló después de que la artista Lalalay reportara públicamente, mediante historias en su cuenta de Instagram, las conductas de grooming, acoso y la filtración de su información personal que Alexa Tremo realizó contra ella.

Acusaciones contra Alexa Tremo

En su acusación, Lalalay pidió a sus seguidores y seguidoras levantar la voz, abriendo un espacio en su cuenta para compartir —con permiso de las personas afectadas— los testimonios en contra del dibujante argentino.

Las declaraciones que Lalalay recibió a través de mensaje privado y reunió en un apartado único de sus historias, señalaron a Alexa Tremo por ejecutar conductas sexualmente indebidas como el envío de ‘nudes’ no consensuadas, solicitud de fotografías para “tomar de referencia” en dibujos, comentarios “extraños” sobre la edad de sus seguidoras, e incluso, difundir información personal como números telefónicos, nombres reales y fotografías.

En otros testimonios, cuya interacción no trascendió más allá de unos cuantos mensajes, exseguidoras del artista resaltaron lo “raro” que era la petición de edad y ubicación que Alexa Tremo realizaba a las chicas que se acercaban a su bandeja de mensajes para solicitar una comisión.

“Todos están saliendo a decir quién sos y admiten que sos un enfermo”, declaró la creadora de contenido.

El acto de Lalalay generó una respuesta masiva en el internet, pues incluso otras dibujantes del medio tomaron valor para compartir sus testimonios de forma pública, revelando que Alexa Tremo utilizaba fotografías falsas para atraer a las menores de edad, así como mentía respecto a su edad.

Hoy junto valor para contar mi historia y la de una amiga, las dos sufrimos por culpa de este hdp. https://t.co/NPy4vYdeZB pic.twitter.com/Al9X8uI0RB — ¡SUPER KEIK0! (@rusitapurum) August 26, 2026

“Le tomé rechazo al dibujo por su culpa”, declaró una de las víctimas, mientras que antiguos seguidores del ilustrador argentino comenzaron a resaltar el “humor cuestionable” de sus cómics, en los que Alexa Tremo llegó a ilustrar bromas sobre “legalizar” a las chicas de dieciséis años.

¿Quién es Alexa Tremo y por qué es relevante en redes sociales?

Durante años, ‘Mi Mundo Alex’ fue uno de los ilustradores latinos de memes más populares en redes sociales, popular por su humor simple de la vida cotidiana de un chico en Latinoamérica.

Sin embargo, las acusaciones de grooming en su contra desilusionaron a miles de fans que, en su momento, fueron apoyados por el artista para incursionar en el mundo de la ilustración en redes sociales.

Los testimonios de mujeres que han sido víctimas de violencia y acoso sexual por parte de grandes figuras masculinas en distintas áreas, como la industria cinematográfica, el medio del doblaje y el terreno de los creadores de contenido, no siempre logran obtener el respaldo del público ni recibir la justicia merecida.

Sin embargo, casos como éste refuerzan la importancia de levantar la voz y crear espacios para quienes han enfrentado conductas abusivas, fomentando de esta manera la restricción de poder a figuras influyentes que, por su posición, suponen que nunca enfrentarán consecuencias a sus actos.