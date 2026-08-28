Time Warp México 2026: este es el cartel por día del festival de techno

Time Warp 2026 llega por primera vez a México Foto: Cortesía

Después de años de espera, Time Warp llegará por primera vez a México para presentar en la Ciudad de México una de las propuestas más reconocidas de la escena electrónica internacional. El festival alemán tendrá su debut en el país los próximos 20 y 21 de noviembre de 2026 en Expo Santa Fe, con un cartel que reúne a figuras consolidadas del techno, house y otras vertientes de la música electrónica.

La llegada representa un nuevo capítulo para un festival que nació en Alemania en 1994 y que, de acuerdo con su organización, se ha convertido durante más de tres décadas en un referente de la cultura electrónica. Su propuesta combina música, producción audiovisual, iluminación y sonido en una experiencia pensada alrededor de la pista de baile.

Time Warp México 2026: cartel por día

Uno de los anuncios más esperados finalmente quedó definido: la organización reveló qué artistas estarán cada jornada.

Viernes 20 de noviembre

El primer día estará encabezado por una mezcla de figuras históricas, propuestas contemporáneas y colaboraciones especiales. El cartel está integrado por:

Alarico B2B Ben Klock

Andy Martin

Anfisa Letyago

The Blessed Madonna

Chlär B2B Dax J

DJ Stingray 313 B2B Helena Hauff

DVS1

Maceo Plex

Ogazón

Sven Väth

Zombies in Miami Live

La jornada del viernes apuesta especialmente por el techno en diferentes vertientes. Entre los encuentros más llamativos aparecen los formatos back-to-back de Alarico y Ben Klock, Chlär y Dax J, así como DJ Stingray 313 y Helena Hauff.

También habrá espacio para propuestas como Maceo Plex y Anfisa Letyago, mientras que The Blessed Madonna aportará una visión más ecléctica que conecta house, disco y sonidos retro.

Sábado 21 de noviembre

La segunda jornada continuará ampliando el espectro sonoro del festival con:

Beltran

Clara Cuvé B2B SPFDJ

Cristobal Pesce

David Löhlein B2B La Bäd Curly

DESIREE

DJ Tennis B2B Seth Troxler

EDE

Franky Rizardo

Indira Paganotto

Novah

Paramida

Reinier Zonneveld Live

Line up por día en el Time Warp 2026 Foto: Cortesía

El sábado tendrá una combinación de tech house, techno, psy-techno, hard dance, breaks, house y otras propuestas electrónicas. Uno de los encuentros destacados será el de DJ Tennis B2B Seth Troxler, mientras que Clara Cuvé B2B SPFDJ promete una sesión de alta intensidad.

La jornada también contará con el espectáculo live de Reinier Zonneveld y con artistas como Indira Paganotto, Paramida y DESIREE, ampliando la variedad de sonidos que podrán encontrarse durante el festival.

¿Cuándo y dónde será Time Warp México?

Time Warp México se realizará durante dos jornadas:

Fecha: viernes 20 y sábado 21 de noviembre de 2026Lugar: Expo Santa Fe, Ciudad de MéxicoHorario: de 17:00 a 02:00 horas ambos días.

La sede se encuentra en Av. Santa Fe 270, colonia Santa Fe, CDMX.

¿Dónde comprar boletos para Time Warp México?

Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster, de acuerdo con la información publicada por OCESA y la organización del festival.

La plataforma también muestra opciones de acceso individual para las fechas del 20 y 21 de noviembre, además de modalidades como General y Banamex Stage VIP.

¿Que esperar del Time Warp?

El debut mexicano coloca a la Ciudad de México dentro de la expansión internacional de un festival que ya ha pasado por ciudades como Mannheim, Nueva York, Miami, São Paulo y Madrid.

Más que concentrarse únicamente en los nombres del cartel, Time Warp apuesta por una experiencia construida alrededor de la cultura de club, con múltiples escenarios, producción audiovisual y una propuesta sonora que busca mantener a la pista como protagonista.

Con dos jornadas y un cartel que reúne diferentes generaciones y estilos de la electrónica, Time Warp México 2026 se perfila como uno de los encuentros importantes para los seguidores del techno y house en la Ciudad de México.

La cuenta regresiva ya comenzó: el 20 y 21 de noviembre, Expo Santa Fe será el punto de encuentro para vivir por primera vez en México el concepto de Time Warp.