Gabriel Basurto, voz de ‘Zoro’ en One Piece, es señalado de violencia mediática: acosó y agredió a su compañera Georgina Sánchez

Polémica de Alfredo Gabriel Basorto La actriz narró el acoso y agresión que vivió por parte de Gabriel Basorto, su compañero en One Piece e Inuyasha.

Tras darse a conocer el abuso sexual cometido por Alfonso Obregón en contra de la actriz de doblaje Brenda Rivero a sus dieciséis años de edad, delito que prosiguió por vías legales al presentarse una denuncia formal, las miradas de todo México se centraron en el lado oscuro que el mundo de doblaje ocultaba detrás de entrañables personajes e interpretaciones inolvidables, orillando al público a cuestionar las conductas de sus ídolos que, por mucho tiempo, fueron sólo un secreto a voces.

Sin embargo, las artistas mujeres del doblaje han comenzado a romper el silencio respecto a las dificultades ocasionadas por actos agresivos cometidos contra ellas en el medio, siendo Georgina Sánchez —destacada actriz de doblaje al dar vida a Nami de One Piece, Kikyo de Inuyasha y Cho Chang en Harry Potter— la figura del momento tras revelar la serie de acosos y agresiones que recibió por parte de Alfredo Gabriel Basurto, con quien compartió trabajo en One Piece e Inuyasha (donde él interpreta a Roronoa Zoro y Sesshomaru, respectivamente).

El testimonio fue compartido a Idzi Dutkiewitz en el último video de su podcast, donde Georgina narró la historia que dio origen al ataque mediático que sufrió durante años y el cual culminó en una orden de restricción contra Basurto.

¿Quiénes son Gabriel Basurto y Georgina Sánchez? La amistad que se convirtió en un infierno de violencia mediática

El doblaje del anime ha sido uno de los artes más queridos en México y Latinoamérica, siendo un elemento fundamental para el éxito de la animación japonesa en las comunidades latinas, especialmente con producciones de popularidad masiva como lo son One Piece e Inuyasha, historias veteranas del género.

Desde entonces, Georgina ‘Gina’ Sánchez se ha convertido en una de las voces femeninas más reconocidas del doblaje, ya que su trabajo en personajes emblemáticos de ambos animes (Nami y Kikyo) la consolidó como un referente en el medio. Este reconocimiento también es compartido por Alfredo Gabriel Basurto, quien destacó por interpretar a Roronoa Zoro y Sesshomaru.

El éxito inicial del actor y actriz de doblaje les llevó a construir una vasta trayectoria en el medio con más éxitos como Shingeki no Kyojin, Evangelion, Jujutsu Kaisen, entre otros, además de forjar una amistad que —según parecía— perduraría por muchos años gracias a los proyectos compartidos.

No obstante, la ruptura de su vínculo fue un secreto a voces durante mucho tiempo, principalmente impulsado por “indirectas” que Basurto publicaba a través de Facebook en contra de una supuesta “difamadora”.

Esta controversia se mantuvo en secreto durante un largo periodo de tiempo, hasta que la verdad fue revelada por Georgina Sánchez el lunes 24 de agosto, día en el que se presentó en el podcast del actor de doblaje Idzi Dutkiewitz para hablar del acoso y agresión que recibió por parte de Basurto, así como aclaró la razón por la que decidió romper su amistad con él.

Gina Sánchez revela la violencia ejecutada por Gabriel Basurto: “Me dijo: te voy a destruir”

La intérprete, reconocida por prestar su voz a Nami en One Piece, rompió el silencio sobre una experiencia de acoso y violencia que, según relató en el podcast de Idzi Dutkiewitz de esta semana, marcó su vida personal y profesional durante años. Aunque la controversia había sido especulada entre seguidores y seguidoras del medio del doblaje latino, Georgina Sánchez reveló en el programa que la persona señalada no era un desconocido, sino un compañero de trabajo al que consideraba su amigo: Alfredo Gabriel Basurto.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto comenzó después de que conociera información delicada durante una reunión que Sánchez realizó tras un evento en Cuautla, donde la pareja del actor le comentó que —tras una aventura con una cosplayer—, Basurto la obligó a abortar al quedar embarazada, también ejerciendo violencia física y emocional contra la joven; este suceso cambió para siempre la percepción que Georgina tenía de su compañero.

Posterior a la reunión, la actriz de doblaje compartió la información con una amiga en común, sin embargo, este suceso llegó a oídos de Basurto y originó la serie de episodios agresivos en contra de Sánchez, los cuales transformaron la relación personal y profesional que habían tenido hasta ese momento.

Mas cosas en contra del actor Gabriel Basurto.



Todo lo saque de la cuenta acoso_doblaje de instagram.



Cada vez esta situacion es preocupante pic.twitter.com/VIaj89LyGJ — 🤍Вєηנι🩵 (@Benja256_) August 25, 2026

Georgina reveló que Basurto utilizó a sus fans en contra de ella, exponiéndola a una masiva ola de comentarios agresivos en redes sociales e incluso incitó situaciones de desprestigio ante otros colegas del medio del doblaje, quienes “cerraron las puertas” a la actriz de doblaje cuando trató de posicionarse ante el odio recibido. Según expresó Sanchéz en el podcast de esta semana, las conductas recibidas escalaron hasta convertirse en una forma constante de presión y violencia.

Entre las expresiones que Georgina señaló al hablar de lo ocurrido, destaca una amenaza que resume la gravedad del episodio: “te voy a destruir”, seguido de insultos directos a su persona. La inmensa presión que la actriz tuvo que soportar, sobre todo en una época en la que recientemente había tenido a su bebé, le orilló a tomar cartas legales en el asunto y levantar una orden de restricción contra el actor.

A pesar de ello, se ha difundido en redes sociales testimonios compartidos en la cuenta @acoso_doblaje de Instagram, donde se ha expuesto que Basurto aún ejecuta actos de acoso y violencia en contra de su colega del doblaje con el propósito de intimidarla, lo que ha generado una preocupación general respecto a las agresiones existentes en el medio que, lamentablemente, rara vez salen a la luz.