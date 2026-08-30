La Casa de los Famosos México La Casa de los Famosos México 2026: ¿cómo van las votaciones de los nominados de hoy 30 de agosto? (X: @LaCasaFamososMx)

El ambiente en La Casa de los Famosos México 2026 se percibe tenso previo a la sexta gala de eliminación de este domingo 30 de agosto, donde uno de los cinco habitantes nominados tendrá que abandonar la competencia.

Con las votaciones aún abiertas, en redes sociales han comenzado a circular encuestas que muestran las tendencias de apoyo.

Aunque estos datos no representan los resultados oficiales del programa, sí permiten medir la intención de voto de los seguidores del reality.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México?

Para esta gala de eliminación, cinco participantes se encuentran en peligro de salir del programa:

Karina Torres

Mariana Ochoa

Luis Chaparro

Gema Garoa

Ernesto Laguardia

Cabe destacar que Brianda Deyanara logró conseguir la salvación, asegurando su lugar en la casa por una semana más.

¿Cómo van las votaciones de los nominados?

Las encuestas difundidas en plataformas digitales previo a la Gala de Eliminación muestran la siguiente distribución en la preferencia del público:

Karina Torres: 23%

Mariana Ochoa: 22%

Luis Chaparro: 19%

Gema Garoa: 18%

Ernesto Laguardia: 18%

De acuerdo con estas cifras, Karina Torres y Mariana Ochoa se posicionan como las participantes con mayor respaldo de la audiencia.

Por otro lado, Luis Chaparro, Gema Garoa y Ernesto Laguardia se ubican en los niveles más bajos de votación, encontrándose en mayor riesgo de eliminación.

¿Dónde y a qué hora ver la gala de eliminación?

La sexta gala de eliminación se transmitirá en vivo a través del Canal de las Estrellas, con la conducción de Galilea Montijo.

También estará disponible vía streaming en la plataforma ViX Premium.

La emisión iniciará en punto de las 20:30 horas (tiempo del centro de México).