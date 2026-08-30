Your Name regresa a los cines de México por su décimo aniversario: Fecha, preventa y trama

Your Name Regresa a las salas de cine en México “Your Name” por su 10° aniversario (CoMix Wave Films)

La aclamada película de animación japonesa Your Name (Kimi no Na wa), dirigida por Makoto Shinkai, llegará a las salas de México para conmemorar el décimo aniversario de su estreno original en 2016.

El reestreno brindará la oportunidad a viejos y nuevos espectadores de vivir en la pantalla grande la emotiva historia de sus dos protagonistas, Mitsuha y Taki.

El reestreno se llevará a cabo en salas seleccionadas de la cadena Cinépolis bajo el sello +Qué Cine.

¿Cuándo es el reestreno de Your Name en México?

Your Name llegará a las salas de cine en México el próximo 8 de octubre de 2026, según el anuncio oficial realizado por Cinépolis.

¿Hay preventa de boletos?

La preventa de boletos ya se encuentra disponible a través de la aplicación y el sitio web de Cinépolis.

¿De qué trata Your Name?

La película cuenta la historia de Mitsuha Miyamizu, una estudiante de preparatoria que vive en el pequeño pueblo de Itomori y sueña con experimentar la vida en Tokio.

Por otro lado, se encuentra Taki Tachibana, un joven estudiante que reside en la capital japonesa.

Sin conocerse previamente, ambos experimentan un suceso enigmático: de manera inexplicable, comienzan a despertar intercambiando cuerpos.

Los protagonistas aprenden a desenvolverse en la rutina del otro y a construir una conexión profunda.

Sin embargo, cuando estos intercambios se detienen de forma repentina, inicia una búsqueda marcada por la memoria, la distancia y la sensación de buscar a alguien a quien no se puede olvidar.