Corridos tumbados conquistan Italia: ¿cómo son y por qué se volvieron tan populares?

Corridos tumbados El género musical llegó hasta Italia. (cuartoscuro y Wikipedia)

Los corridos tumbados se han popularizado en Italia. El género musical del norte de México ahora cuenta con bandas en el país europeo.

¿Corridos tumbados en Italia?: Lo que se sabe del fenómeno musical

Los corridos tumbados han ganado fama durante la última década. El género popularizado por artistas como Natanael Cano, Peso Pluma y Fuerza Regida es conocido por incorporar elementos más contemporáneos a los corridos tradicionales, como beats propios al trap. A pesar de polémicas en torno a la denominada glorificación que el género musical hace de criminales violentos, su popularidad no ha disminuido y ahora se ha convertido en un fenómeno que va más allá de la frontera México-Estados Unidos.

Los corridos tumbados ahora llegaron a Europa. Esto se dio a raíz de la difusión en redes sociales que han hecho de esta música aquellos pertenecientes a la diáspora mexicana en Estados Unidos. Esto hizo que los sonidos llegaran hasta Italia, donde fueron bien recibidos. El éxito se debe principalmente gracias a una banda llamada 3XVM, compuesta por Isoka Yagami y Bogos, la cual tomó los sonidos norteños y los incorporó a cultura italiana.

3XVM Banda que popularizó corridos tumbados en Italia. (3XVM en Spotify)

La instrumentación cambia un poco debido a la disponibilidad de los instrumentos tradicionales en Italia, pero se asemeja en la progresión de notas y acordes. Mientras que los corridos tumbados mexicanos utilizan guitarra acústica de doce cuerdas, charchetas y tololoche, los italianos optan por la guitarra acústica de seis cuerdas, trompetas y bajos eléctricos.

En cuanto a temática, los corridos italianos mantienen las letras en torno a vida de los marginados, pero trasladan el desértico ambiente del México norteño al entorno urbano de las ciudades italianas.

No es la primera vez que algo así sucede con la música mexicana. A mediados del siglo pasado, se dio el fenómeno conocido como música Yu-Mex. La cultura eslava ya había dejado una marca en México, cuando inmigrantes checos, polacos y alemanes trajeron la polka en el siglo XIX, el cual evolucionó hasta convertirse en la música norteña que conocemos hoy en día. En la Yugoslavia de Tito, tras romper relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, se comenzó a importar entretenimiento de otros países, entre ellos México. El resultado fue la proliferación del cine de oro mexicano en el país. La música mariachi y ranchera omnipresente en las cintas llevó a muchos yugoslavos a crear su propia variante del género musical.