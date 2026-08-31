¿Coyote vs. ACME va a ser un fracaso de taquilla? Esto ganó en su primer fin de semana y esto necesita para ser rentable

Coyote vs. ACME A pesar de que la película ha sido bien calificada por la crítica especializada y el público general, todavía necesita un mayor impulso para llegar a la rentabilidad.

La película de Coyote vs. ACME, que se ha convertido en una de las inesperadas grandes historias del cine de este año, vivió su fin de semana de estreno con resultados encontrados. Por una parte, la cinta superó algunas de las principales expectativas luego de una serie de críticas favorables por parte de especialistas y del público general. Sin embargo, la meta para su rentabilidad podría estar todavía lejos de llegar.

¿Cuánto ganó Coyote vs. ACME en su fin de semana de estreno?

De acuerdo con las primeras estimaciones de medios especializados, la película recaudó aproximadamente 15.5 millones de dólares en los Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo, la cifra estaría cercana a los 8.4 millones, siendo México el país que más ha aportado a este número con 4.0 millones.

La cinta se ha convertido rápidamente en un tema de conversación en redes sociales, ya superó a “El día que la Tierra explotó” (película más reciente de los Looney Toones) y se convirtió en la mejor evaluada de toda la historia de la franquicia, superando a Space Jam (1996).

¿Cuánto necesita ganar Coyote vs. ACME para ser un éxito de taquilla?

No obstante, la distribuidora Ketchup Entretaiment, quien adquirió los derechos de distribución cinematográfica de la película gastó 50 millones de dólares para poder llevar esta historia a los cines. Además, a esto se han agregado entre 10 y 20 millones más en costos de promoción para la cinta, por lo que la cifra actual no llega ni siquiera a la mitad de lo que se pagó.

La película ha tenido un estreno limitado en los Estados Unidos, México y algunos países más de América Latina. La cinta también tendrá un estreno en España próximamente dentro del mercado europeo.

Se estima que las ganancias deberían ser de al menos entre 100 y 120 millones de dólares para evitar que la cinta caiga en la categoría de “fracaso de taquilla” y convertirse en una inversión rentable para la casa productora que la rescató de la posibilidad de que Warner la desechara por completo.