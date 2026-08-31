¿Cuándo y dónde competirá María Vargas en el Miss Universo 2026?

Miss Universe 2026 Tras llevarse la corona nacional, la jalisciense viajará a Puerto Rico para la edición número 75 de Miss Universe.

México tiene una nueva reina de belleza, coronada la noche del 29 de agosto de 2026 durante el certamen nacional llevado a cabo en Los Cabos, Baja California: María Vargas, modelo, escritora y licenciada en Negocios Internacionales, quien con tan sólo 28 años de edad comienza su preparación para la competencia internacional previamente ganada por la también mexicana Fátima Bosch.

La edición número 75 de Miss Universe está programada para noviembre del año presente, certamen al que Vargas se integra con la “determinación y el poder de una mujer que sabe quién es y hacia dónde va”.

Miss Universe 2026: ¿cuándo y dónde competirá María Vargas, la representante de México?

La joven mexicana, originaria de Zapopan, Jalisco, se consolidó como una de las favoritas desde el inicio del certamen nacional, asegurando su triunfo con una impecable pasarela, además de cautivar al público con su carisma y elocuencia durante la ronda de preguntas; la mezcla equilibrada de estas cualidades fue determinante para que el jurado decidiera otorgarle el título y la responsabilidad de representar al país ante el mundo.

Con esta victoria, María Vargas ya se prepara para la 75.a edición de Miss Universo, competencia internacional que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre de 2026 en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (conocido popularmente como “El Choliseo”), ubicado en San Juan, Puerto Rico.

El camino hacia la corona internacional estará dividido en tres fases fundamentales:

National Costume Show (21 de noviembre)

Las delegadas de cada país exhiben trajes típicos de sus regiones que reflejan la riqueza, historia y tradiciones de cada nación.

Competencia Preliminar (22 de noviembre)

Evento crucial en el que las concursantes desfilan en traje de baño y traje de gala frente al panel de jurador preliminares. Los puntajes que se obtienen en esta fase, sumados a las entrevistas privadas, definen en secreto al grupo de semifinalistas que serán anunciadas en la noche final.

Gran Final (24 de noviembre)

La transmisión en vivo que revela a las semifinalistas, quienes deberán enfrentarse a nuevas rondas de eliminación en pasarela y oratoria hasta definir a la sucesora de la corona universal.

Tras su triunfo en terreno nacional, Vargas se une a la lista de reinas de belleza que ya preparan su camino a la isla caribeña, sitio que se convertirá en el epicentro de la belleza global en esta nueva edición del certamen más esperado del año.