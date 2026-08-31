Disney+ anuncia acuerdo global de distribución con The Pokémon Company: expandirá la franquicia con una nueva serie stop-motion

Disney+ anuncia acuerdo con la franquicia Pokémon El acuerdo entre Disney+ y The Pokémon Company International representa un movimiento importante para ambas compañías.

Disney ha anunciado una importante alianza que definirá el futuro de Pokémon a nivel mundial: un acuerdo global de distribución que ampliará la presencia de la icónica franquicia en la plataforma de streaming, contemplando también una nueva producción en stop-motion, proyecto que surge tras finalizar el anime que conquistó millones de corazones en todo el mundo por más de dos décadas.

Titulada Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu y realizada por el reconocido estudio británico Aardman, la producción llegará a la plataforma en 2027, además de que también tendrá presencia en Disney XD.

Disney+ anuncia acuerdo global de distribución con Pokémon: ¿qué significa para la franquicia japonesa?

El acuerdo entre Disney+ y The Pokémon Company International representa un movimiento importante para ambas compañías, ya que la alianza concederá a la destacada plataforma de streaming los derechos de distribución determinados contenidos de la franquicia más lucrativa del mundo.

Uno de los puntos más relevantes es que el acuerdo no se limita a una producción inédita, sino que contempla Pokémon la serie: El comienzo, serie que sigue las primeras aventuras de Ash y Pikachu, y que ya se encuentra disponible en Disney+ de Estados Unidos y algunos mercados internacionales; su llegada a Latinoamérica está prevista para el siguiente año.

Según lo destacó la compañía del magnate ratón, el carácter intergeneracional de la franquicia y la posibilidad de ofrecer una nueva manera de acercarse a sus personajes mediante la producción de Aardman en desarrollo, supone una propiedad de enorme reconocimiento y capacidad para conectar con personas de todas las edades y regiones gracias al impacto consistente de Pokémon.

Por su parte, The Pokémon Company International poseerá otro canal de distribución global para sus producciones audiovisuales, además de que les permitirá experimentar con distintos formatos sin abandonar la identidad de la franquicia.

Con una nueva serie en puerta, el regreso del anime clásico y una distribución internacional desde Disney+, la alianza puede convertirse en una pieza relevante de la estrategia de la marca para mantener vigente su universo en las nuevas generaciones.

Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu: ¿qué es y cuándo se estrenará el nuevo proyecto de Pokémon?

La nueva serie de Pokémon, presentada el pasado viernes en el panel de Pokémon XP, es una producción realizada mediante la técnica stop-motion a cargo de Aardman, estudio británico distinguido por su particular estilo artesanal que consolidó sus obras Wallace & Gromit y Shaun, el cordero como proyectos inolvidables de la animación.

First teaser for Aardman's stop-motion POKÉMON’ series ‘THE MISADVENTURES OF SIRFEITCH'D & PICHU’.



Releasing in 2027. pic.twitter.com/6Wx7pGDb9J — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 28, 2026

Protagonizada por Sirfetch’d y Pichu, quienes tendrán que recorrer la región de Galar para ayudar y proteger a otros Pokémon, llegará a la plataforma de streaming Disney+ en 2027, aunque la compañía todavía no ha anunciado la fecha exacta del estreno.

El primer adelanto de la serie fue presentado durante Pokémon XP, en San Francisco, donde también participaron integrantes del equipo creativo de Aardman, entre ellos el director Tom Parkinson, Nat McKay —Director Creativo/Desarrollo de IP— y James Young, responsable creativo del modelismo.

“El público estará encantado de conocer a Sirfetch’d y Pichu, y al maravilloso elenco de Pokémon, que aparecen en esta serie. Aardman ha dado vida a Galar de una manera que hace sentir que puedes oler el aire, tocar la corteza del árbol y querer aventurarte junto a nuestros héroes de la serie”, compartió Phil Rynda, director de animación original de The Pokémon Company International.