Malcriada estrena dos canciones inéditas en su sesión para KEXP

Malcriada Malcriada estrtena dos canciones inéditas que hasta ahora no habían sido escuchadas ni publicadas en plataformas. (Carlos Cruz)

Malcriada estrena su sesión grabada en los estudios de KEXP en Seattle, una presentación de cuatro canciones que marca un nuevo capítulo para el proyecto mexicano.

¿Cuáles son las canciones inéditas que presentó Malcriada en KEXP?

El set incluye “Miénteme” y “UNDER”, dos temas completamente inéditos que tendrán aquí su primera presentación pública, además de “Niños Góticos” y “Acid Lover”, canciones que ya forman parte del universo musical de la banda.

La sesión representa mucho más que una presentación en vivo. Malcriada eligió su paso por KEXP para revelar por primera vez parte de la música que definirá su siguiente etapa, llevando dos canciones aún no disponibles en plataformas a una audiencia internacional.

El resultado es un set que conecta el presente de la banda con lo que está por venir y muestra la evolución de su propuesta sonora. Este estreno coincide, además, con una transformación integral del proyecto.

“Queríamos que nuestra sesión en KEXP fuera algo más que tocar las canciones que la gente ya conoce. Decidimos presentar ‘Miénteme’ y ‘UNDER’ porque representan parte de lo que viene para Malcriada. Esta sesión captura un momento de transformación para nosotros: hay nueva música, una nueva imagen y muchas cosas que todavía estamos por revelar”, dijo Malcriada en un comunicado.

¿Cuándo estrena Malcriada su sesión en KEXP?

Durante los últimos meses, Malcriada ha modificado radicalmente la estética que la caracterizaba y ha desarrollado una nueva narrativa visual que ha despertado especulación y expectativa entre sus seguidores.

KEXP se convierte así en uno de los primeros escaparates internacionales donde esta nueva identidad, el performance y la música inédita aparecen juntos.

La sesión estará disponible a partir del lunes 31 de agosto a través de las plataformas oficiales de KEXP a las 10:00 hrs.

Malcriada es un proyecto originario de la Ciudad de México integrado por Mathilde Sobrino y David Rosales “Pepe Pecas”. Su propuesta combina electrónica, punk y experimentación pop con una fuerte identidad audiovisual, construyendo un universo en el que música, imagen y narrativa forman parte de una misma experiencia.

Como parte de esta nueva etapa, Malcriada estrenó el pasado viernes “Paranoia”, nuevo sencillo y primer adelanto de su próximo EP, Teorías de Conspiración, que estará disponible en plataformas digitales a partir del 10 de septiembre.

El lanzamiento abre un nuevo capítulo para el proyecto, marcado por una transformación sonora y visual que también puede verse en su sesión para KEXP y que continuará revelándose con la llegada del EP.