Vuelven a hospitalizar a Lionel Richie tras concierto: ¿Qué pasó y cuál es su estado de salud?

Lionel Richie El cantautor estadounidense fue hospitalizado. (Wikipedia Commons)

El cantante estadounidense Lionel Richie se encuentra hospitalizado. Es la segunda vez en poco tiempo que el cantante debe recibir atención médica.

¿Qué pasó con Lionel Richie?

El cantante y compositor de música Soul y R&B Lionel Richie —conocido por éxitos como “Hello”, “All Night Long” y “Say You Say Me”— sufrió de un padecimiento que lo llevó a ser hospitalizado tras un concierto de su Sing a Song All Night Long Tour.

La gira comenzó en St. Paul, Minnesota el 24 de junio, concierto en el cual el cantante también presentó un mareo que lo obligó a sentarse durante la presentación de uno de sus temas, para luego retirarse del escenario y ser hospitalizado.

Algunas fechas de su gira fueron pospuestas pero el cantante logró retomar los escenarios en el 30 de junio. No comentó al respecto del diagnóstico que hizo el personal médico.

Sin embargo, otro incidente acaba de presentarse el pasado sábado 29 de agosto, esta vez mientras Richie se encontraba dando un concierto en St. Louis, Missouri. El compositor logró terminar el concierto, pero se le notaba algo mareado y requirió tomar asiento durante la interpretación de su última canción “All Night Long”. El medio TMZ confirmó que Richie fue hospitalizado a raíz del incidente y se encuentra en la unidad de cuidado intensivo. Esperan que sea dado de alta el martes.